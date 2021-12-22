中職／龍隊小將年資進補 徐若熙旅外沒這麼快

味全龍隊去年二軍球員年資可換算成一軍，對不少球員來說是好消息，備受矚目的徐若熙今年雖然在一軍達到一年年資資格，但去年在二軍出賽少，要旅外恐怕沒這麼快。

根據擴編球隊第一年二軍年資換算一軍的方式，投手投球局數、野手出賽數達所屬球隊出賽數2/3者，可獲得一年一軍年資。

去年中職二軍在7月時與業餘成棒及大專聯隊進行交流盃，聯盟考量球員的辛苦，也將出賽場次列入計算，因此味全龍隊去年在二軍出賽數為86場；代表龍隊去年二軍投超過57又1/3局的投手或是野手出賽大於58場，就可達標。

不過龍隊少年強投徐若熙恐怕還無法算上一年，他今年雖然投了81局，累積了一年年資，但去年因4月動手術清除骨刺，在二軍季末才歸隊，僅投了4局，要取得旅外自由球員資格，恐怕要到2023年季後。

龍隊野手以劉基鴻出賽81場最多，另外黃柏豪、洪瑋漢、林孝程、吳睿勝、朱祥麟、李凱威、張政禹、曾傳昇、曾陶鎔出賽數也都大於58場；至於投手群方面，只有投了95局的郭郁政以及84.1局的曾柏融達標。

年資換算的規定中，還有一條「登錄為上場選手之場數，達到球隊球季出賽數2/3者」，代表就算出賽數不到門檻的野手，或是投球局數較少的牛棚投手，也都有機會達標。

以今年一軍大放異彩的「天哥」郭天信為例，雖然去年在二軍僅出賽53場，但若還有5場是登錄卻未出賽，也可達到門檻；郭天信今年在一軍出賽112場，打擊率3成08，加上在中外野不少美技守備，包辦金手套及最佳外野手兩座獎項。