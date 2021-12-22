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中職／不是白打 味全龍去年二軍球員年資可換一軍

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊球員賽後在場中慶祝。圖／聯合報系資料照
味全龍隊球員賽後在場中慶祝。圖／聯合報系資料照

都是新人的味全龍隊今年在自由球員上自然沒有太多話題，然而，根據擴編球隊規定，2020年打過二軍的球員可以換算一軍年資，代表陣中球員最快明年打完就可以累積三年年資方式，取得旅外自由球員資格。

中華職棒雖然限制新成立球隊必須先在二軍打滿一年，但也保障球員權利，根據規定，新球團第一年選秀獲選球員，依隔年二軍出賽記錄，可換算成一軍年資，但僅限當年。

二軍出賽要換算成一軍年資，共有3個方式，1. 登錄為上場選手之場數，達所屬球隊球季出賽數2/3者。2. 投手投球局數，達所屬球隊球季出賽數2/3者。3. 野手出賽數，達所屬球隊球季出賽數2/3者。

根據規定，符合上述三項條件其中之一者，就可獲得一軍一年年資，若未達上述三項條件者，則以該球員二軍球季登錄為上場選手之場數，除以該球季所屬球隊出賽數2/3，所得之比例換算成一軍年資。

若是第一年擴編選秀獲選球員，可自動獲得一年年資，也代表龍隊在2019年選進的曾陶鎔、羅華韋、廖文揚、江忠垣無論出賽數多少，都可獲得一年年資，不過其中江忠垣已除役。

選秀 自由球員 曾陶鎔

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