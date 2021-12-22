中職／遭猿隊割愛 前台灣隊長嘆：還是得面對現實

昨日中職各隊公布60人保留名單，樂天桃猿有9位球員不在名單之內，除了包含想轉換環境的老將詹智堯，還有前「台灣隊長」楊聖均(原名楊岱均)，昨日晚間他在臉書發文透露心情，「好可惜就差點了，但還是得面對這個現實面。」

楊聖均在各項國際賽事如U21世界盃、世大運、亞錦賽都擔任過隊長，因此有「台灣隊長」之稱，2016年他投入中職季中選秀，以第二指名被Lamigo桃猿（現樂天桃猿）挑中。

但想要在重砲雲集的猿隊找到一席之地真的不容易，缺乏長打火力的楊聖均過去幾年沒有得到太多出賽機會，再加上兩年前被診斷出腦瘤，經過兩度動刀和辛苦復健後，今年才終於開始實戰打擊，但在戰力的規劃下，最終仍遭猿隊割捨。

在確定被釋出後，楊聖均昨日在臉書上感謝球隊這些年的栽培和幫助，「謝謝從2016-2021球團的照顧與付出，也感謝球團在這兩年給予我很大的空間與幫助，在讓我復健之路不孤單有著大家陪伴，好可惜就差點了但還是得面對這個現實面，真的真心感謝球團的照顧。」

雖然目前還不確定下一站會往哪前進，但楊聖均保持樂觀態度，「未來也在繼續努力相信會有好的下一步還是不放棄的往這條路邁進，希望會有好的出路，加油吧！也謝謝我們廣大的球迷朋友們一路的支持往後還是需要你們的支持與鼓勵才能有特別的力量前行。」