快訊

國內增7例Omicron個案！平均接種疫苗五個月後感染

徐若瑄不忍了！身心俱疲強調：沒有介入李王的婚姻

中職／遭猿隊割愛 前台灣隊長嘆：還是得面對現實

聯合新聞網 / 綜合報導
前「台灣隊長」楊聖均(原名楊岱均)遭猿隊釋出後在臉書上透露心情。 聯合報系資料照
前「台灣隊長」楊聖均(原名楊岱均)遭猿隊釋出後在臉書上透露心情。 聯合報系資料照

昨日中職各隊公布60人保留名單，樂天桃猿有9位球員不在名單之內，除了包含想轉換環境的老將詹智堯，還有前「台灣隊長」楊聖均(原名楊岱均)，昨日晚間他在臉書發文透露心情，「好可惜就差點了，但還是得面對這個現實面。」

楊聖均在各項國際賽事如U21世界盃、世大運、亞錦賽都擔任過隊長，因此有「台灣隊長」之稱，2016年他投入中職季中選秀，以第二指名被Lamigo桃猿（現樂天桃猿）挑中。

但想要在重砲雲集的猿隊找到一席之地真的不容易，缺乏長打火力的楊聖均過去幾年沒有得到太多出賽機會，再加上兩年前被診斷出腦瘤，經過兩度動刀和辛苦復健後，今年才終於開始實戰打擊，但在戰力的規劃下，最終仍遭猿隊割捨。

在確定被釋出後，楊聖均昨日在臉書上感謝球隊這些年的栽培和幫助，「謝謝從2016-2021球團的照顧與付出，也感謝球團在這兩年給予我很大的空間與幫助，在讓我復健之路不孤單有著大家陪伴，好可惜就差點了但還是得面對這個現實面，真的真心感謝球團的照顧。」

雖然目前還不確定下一站會往哪前進，但楊聖均保持樂觀態度，「未來也在繼續努力相信會有好的下一步還是不放棄的往這條路邁進，希望會有好的出路，加油吧！也謝謝我們廣大的球迷朋友們一路的支持往後還是需要你們的支持與鼓勵才能有特別的力量前行。」

復健 世大運

相關新聞

中職／徐若熙成新人王遺珠 保護好手臂未來是更大贏家

歷經千辛萬苦，今年球季終於都告一段落，在頒將典禮之後，各隊將開始自主訓練，自由球員市場則將成為季後的焦點。在這次的頒獎典禮中，中信、統一及樂天為主要贏家，新軍味全則有郭天信在金手套及年度十人搶風頭，富

中職／遭猿隊割愛 前台灣隊長嘆：還是得面對現實

昨日中職各隊公布60人保留名單，樂天桃猿有9位球員不在名單之內，除了包含想轉換環境的老將詹智堯，還有前「台灣隊長」楊聖均(原名楊岱均)，昨日晚間他在臉書發文透露心情，「好可惜就差點了，但還是得面對這個

中職／樂天桃猿教練團更日系 古久保健二、西村彌入團

樂天桃猿隊明年球季教練團更加日系，一軍首席教練由古久保健二接任，總合守備跑壘教練則由西村彌擔任，二軍首席投手教練則由川岸...

日職／松田宣浩遭軟銀降薪三億 平隊史最大幅減薪紀錄

軟銀老將松田宣浩今與球團完成談約，年薪從原本4.5億日圓降至1.5億日圓，跟2018年和田毅並列球團史上最大幅減薪。 38歲的松田宣浩過去不但是球隊主力選手，也是國家隊常客，但隨著年齡增長，他近幾年

中職／打爆富邦換總仔！網熱議洪一中、胡金龍誰才是贏家？

中職各隊60人契約保留名單今天正式公布，富邦悍將確定將胡金龍戰力外，如今一年多前「胡弟事件」兩主角胡金龍和洪一中都已離開球隊原先崗位，不禁引發球迷討論，究竟當初這場鬥爭誰是真正贏家? 胡金龍去年跟富

中職／冰凍逾五百天 胡金龍獲自由

冰凍超過五百個日子，胡金龍昨天「自由」了，富邦悍將隊六十人契約保留名單確定沒有他，各隊可以即刻展開接觸，這位中職生涯打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。