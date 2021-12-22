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日職／松田宣浩遭軟銀降薪三億 平隊史最大幅減薪紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀老將松田宣浩今與球團完成談約，被扣了3億日圓並列隊史最多。 歐新社
軟銀老將松田宣浩今與球團完成談約，被扣了3億日圓並列隊史最多。 歐新社

軟銀老將松田宣浩今與球團完成談約，年薪從原本4.5億日圓降至1.5億日圓，跟2018年和田毅並列球團史上最大幅減薪。

38歲的松田宣浩過去不但是球隊主力選手，也是國家隊常客，但隨著年齡增長，他近幾年的表現每況愈下，今年出賽115場打擊率2成34，14轟、47分打點，雖然連續9年全壘打雙位數，但季末常因打擊低迷，時常無法被排入先發打線，導致他今年出賽數是繼2015年擔任三壘手後新低，更是他生涯相隔7年以來，首度無法符合聯盟規定打席數。

松田宣浩今年年薪高達4億5000萬日圓，但因本季表現低迷，今日遭球團減薪3億，降薪幅度高達67%，軟銀上一次這樣大幅度砍薪要追溯到2018年季後，當時投手和田毅從年薪4億日圓被大砍3億日圓，最終僅剩下1億日圓，兩人目前並列隊史最大幅扣薪。

面對降薪，松田宣浩則表示並不氣餒，「談成合約花了一些時間，但球團有他們的考量，職棒是艱難的世界，有好的成績就會有好的評價，沒有好的成績就不會有好的評價，雖然被大幅扣薪，但我也沒有失去自信，我身體保持的很健康，會像往年一樣面對新賽季，我認為明年球季我會有所成長。」

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