中職／樂天桃猿教練團更日系 古久保健二、西村彌入團

樂天桃猿隊明年球季教練團更加日系，一軍首席教練由古久保健二接任，總合守備跑壘教練則由西村彌擔任，二軍首席投手教練則由川岸強接任，而許銘傑與林英傑也確定留任。

樂天球團今天宣布，2022年的教練團陣容進行調整，原林振賢教練以及劉家豪教練另有生涯規劃自請離隊，投手教練曾翊誠在合約到期後不續聘，球團感謝三位教練為桃猿執教，貢獻心力，也祝福三位教練未來在各自領域發展順遂。

另外，曾豪駒教練與劉榮華教練分任一、二軍總教練，為實踐與東北樂天金鷲的深度合作，首席教練一職由古久保健二教練接任，新聘西村彌教練強化內野跑壘等各項。

古久保健二從2016年底開始，即擔任東北樂天金鷲一軍投捕教練，2019年來台執教，明年則是來到桃猿效力，強化投捕及整體作戰。

今年38歲的西村彌，在2015年之前都是東北樂天金鷲的內野手，以穩定的守備戰力見長於日本職棒，新年度他將總合守備跑壘並與陳雁風教練在內野訓練上相互合作分工。

一軍打擊教練由美國籍教練鮑伊（Charles Poe）留任，林政億協助鮑伊繼續執教打擊部門，而蔡建偉則是繼續負責二軍打擊部門。

一軍投手教練由許銘傑與林英傑出任，二軍投手教練首席則由川岸強接任，42歲的川岸教練其球員生涯2007年到2012年間曾效力東北樂天金鷲，本身在球員的資歷完整，育成經驗豐富。林敬民、投捕教練許躍騰、川岸強共同為一軍培育投捕戰力。

樂天桃猿隊在第一波體能冬訓結束之後，預計在1月8日（六）展開春訓第一階段。新球季教練團名單如下。

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

首席教練 古久保健二

內野教練 陳雁風

總合守備跑壘教練 西村彌

打擊教練 鮑伊（Charles Poe）

助理打擊教練 林政億

投手教練 許銘傑

牛棚教練 林英傑

【二軍教練團】

總教練 劉榮華

首席投手教練 川岸強

投手教練 林敬民

投捕教練 許躍騰

守備教練 蔡昱詳

打擊教練 蔡建偉

【體能教練】

劉品辰

洪全億