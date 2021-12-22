中職／徐若熙成新人王遺珠 保護好手臂未來是更大贏家

歷經千辛萬苦，今年球季終於都告一段落，在頒將典禮之後，各隊將開始自主訓練，自由球員市場則將成為季後的焦點。在這次的頒獎典禮中，中信、統一及樂天為主要贏家，新軍味全則有郭天信在金手套及年度十人搶風頭，富邦則成為最落寞的一隊。頗受矚目的年度新人王，因為老店新開的龍隊加入，有超過20位新人初登板，成為本屆競爭最激烈獎項。

這次入圍的球員包含味全龍的先發投手徐若熙及外野手郭天信，另一位則為富邦悍將牛棚投手曾峻岳，可謂兩小龍夾殺一小將。徐若熙今年初登板即有3.2局11個出局數都是三振的讓人驚艷表現，不過考量他去年曾開刀，味全龍採取保護政策，用球數有限制，使得他最終只拿下3勝7敗的成績，不過防禦率3.11仍屬不錯的成績，更重要的是他是所有超過80局投球的投手中，三振率最高的一位。他的WAR值(勝利貢獻指數)則為2.92，是本土投手最高的一位。

同樣是龍隊的郭天信，上半季的表現並不理想，但在中職復賽後手感越來越升溫，最終打擊率高達0.308，不但是陣中主力唯一的三成打者，更是聯盟打擊排行榜前10名唯一新人，而且他還完成百安及20盜。更特別的是他外野守備常常令人驚呼聲連連，有如蜘蛛人一樣爬在牆上，美技連發讓許多對手被接殺後都替他鼓掌。

夾縫中求生存的則是悍將的曾峻岳，他是洪一中身披富邦球衣後在2020年選秀第七輪選入，頗令人好奇能否延續洪總的第七輪奇蹟。他在熱身賽球速遽增，開季成為球隊佈局投手，後又因陳鴻文轉任先發，他接下球隊終結者的角色。整季出賽57場，只有6場比賽有失分，拿下4勝0敗13中繼12救援，防禦率僅1.80的佳績。他的WAR值則為0.78，在牛棚投手中僅次於李振昌。

雖然徐若熙從初登板就備受矚目，郭天信則是下半季開始爆紅，不過仍不敵整年度表現穩定的曾峻岳，最後兩小龍雙雙敗北。這也是悍將體系在近幾年遭受養成不佳質疑後，睽違11年再有球員獲得最佳新人獎，前一人要追溯到興農時期的林益全。

過去有不少球員在新人年出賽太頻繁而過度疲，導致縮短職棒生涯的案例，曾峻岳今年雖拿下新人王，明年球季能否維持健康，需要教練團特別關心。 聯合報系資料照片

其中最令人感到可惜的就是同為投手的徐若熙，他三振表現亮眼，而且還入選「FanGraphs」網站評比的國際新秀排行，但整季受到兩項因素影響成績，否則一定更令評審青睞。其一是19場先發中，只有7場投滿5局，僅1場優質先發，多數的比賽連5局門檻都不到，即使這是因為教練團對於他的特別保護，但對先發投手身份而言，不是合格的成績。另一項就是他碰上獅隊成績太慘，對戰防禦率高達7.54，還苦吞5敗，對上其他三隊則是1.39，嚴重影響他整體成績。

以新人年的成績而言，曾峻岳今年獲獎名副其實，他頂上原本牛棚主力林羿豪、林晨樺都不在一軍的空缺，而且更加穩定。但他新人年就出賽57場，與徐若熙相比，手臂恐怕會更加疲乏，雖有提早休兵，但只多一個禮拜的效益恐怕有限，未來他的體能及手臂狀況將會是很大的考驗。最新鮮的案例，就是桃猿隊吳丞哲、蘇俊璋，首個完整賽季就出賽約60場，但隔年都面臨投球姿勢變形、球速不見的困境，其中吳丞哲更是被列入本次戰力外名單。

吳丞哲曾是2018年新人王的候選人，但才短短3年就被列入戰力外，這樣的案例值得年輕球員警惕。 聯合報系資料照片

徐若熙雖然在新人王獎項失之東隅，不過球團對他的保護有良好的規劃，可能讓他未來收之桑榆。曾峻岳今年有過度疲勞的危險，加上他所感謝的兩位教練，明年都不一定在陣中，屆時又要面臨其他教練的調整，如何維持好手感，將會考驗他及富邦的新教練團。雖然徐若熙未能獲得一生一次的獎項，不過別氣餒，路遙才知真正的馬力。