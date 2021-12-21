快訊

官商勾結？華航遭控擅售科學城股權 時任董座告黃國昌

規模4.6地震襲台南！震央附近楠西區6里全停電 原因不明

棒球／誇張！一壘審醉酒上場執法 還比中指被強制拖離

聯合新聞網 / 綜合報導
醉酒壘審(右)竟上場執法。 擷圖自畫面
醉酒壘審(右)竟上場執法。 擷圖自畫面

棒球比賽球員、教練、球迷被趕出去的案例屢見不鮮，但壘審被其他裁判共同和議後被迫離場的事件卻少之又少，墨西哥棒球聯盟(LMB）今有一名壘審在比賽進行一半時，被其他裁判認定有酒醉嫌疑，因此被迫提前離場。

該場比賽的一壘審被發現有諸多奇怪的舉動，先是在死球期間對觀眾比中指，又被察覺身體站不穩一直搖搖晃晃，其他三名裁判在經過一翻商量後，決定向一壘審表明狀況希望他能提前離場，但顯然一壘審不承認自己酒醉，影片中可見他相當不滿不願離開現場，最後是被強行拖離比賽才得以繼續進行。

有趣的是這場比賽還有一名無辜的受害者，他就是素有「最爛裁判」惡名的赫南德茲（Angel Hernandez），他屢次在球員票選「最爛裁判」中名列前茅，對此他曾一狀告上法院，控訴大聯盟歧視，導致他未能在世界大賽執法。

在酒醉的一壘審被趕出去後，眼尖的網友發現赫南德茲竟是這場比賽的主審之一，因此紛紛開始把矛頭指向他，「一壘審就算喝醉了都比赫南德茲做的好」、「我寧可選喝醉的主審」、「全世界都知道赫南德茲這麼爛，大聯盟可以不要在聘請他當主審了嗎?」

裁判 墨西哥

相關新聞

中職／打爆富邦換總仔！網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

中職各隊60人契約保留名單今天正式公布，富邦悍將確定將胡金龍戰力外，如今一年多前「胡弟事件」兩主角胡金龍和洪一中都已離開球隊原先崗位，不禁引發球迷討論，究竟當初這場鬥爭誰是真正贏家? 胡金龍去年跟富

中職／網羅詹智堯當教練？ 悍將證實：盡快洽談

詹智堯離開待了13年的樂天桃猿隊，下一站情歸何處？圈內盛傳就是富邦悍將隊，球團對此回應，肯定他是合適的教練人選，確認未在...

中職／悍將保留名單僅57人 真的沒有胡金龍

富邦悍將隊公布60人契約保留名單，「僅」留下57名球員，合計12人未在60人名單內，最受矚目的胡金龍確定「戰力外」，成為...

棒球／誇張！一壘審醉酒上場執法 還比中指被強制拖離

棒球比賽球員、教練、球迷被趕出去的案例屢見不鮮，但壘審被其他裁判共同和議後被迫離場的事件卻少之又少，墨西哥棒球聯盟(LMB）今有一名壘審在比賽進行一半時，被其他裁判認定有酒醉嫌疑，因此被迫提前離場。

中職／餅總心臟二度動刀 感謝第一個瓣膜豐富他的人生

統一獅隊總教練林岳平相隔14年再於心臟動刀，已在16日完成手術，今天轉進普通病房，第一個「瓣膜」帶給他選手生涯巔峰、教頭...

中職／不想再錯過女兒成長！黃泰龍為家人考量象迷不捨

日前富邦悍將教練團大洗牌，除了確定從中信兄弟手中挖腳丘昌榮擔任總教練，還有意延攬內野防守教練黃泰龍，昨日在中職頒獎典禮上，黃泰龍坦言對自己未來規劃很糾結。 今年金手套名單兄弟在內野就佔了3席，功勞無

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。