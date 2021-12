棒球／誇張！一壘審醉酒上場執法 還比中指被強制拖離

棒球比賽球員、教練、球迷被趕出去的案例屢見不鮮,但壘審被其他裁判共同和議後被迫離場的事件卻少之又少,墨西哥棒球聯盟(LMB)今有一名壘審在比賽進行一半時,被其他裁判認定有酒醉嫌疑,因此被迫提前離場。

該場比賽的一壘審被發現有諸多奇怪的舉動,先是在死球期間對觀眾比中指,又被察覺身體站不穩一直搖搖晃晃,其他三名裁判在經過一翻商量後,決定向一壘審表明狀況希望他能提前離場,但顯然一壘審不承認自己酒醉,影片中可見他相當不滿不願離開現場,最後是被強行拖離比賽才得以繼續進行。

有趣的是這場比賽還有一名無辜的受害者,他就是素有「最爛裁判」惡名的赫南德茲(Angel Hernandez),他屢次在球員票選「最爛裁判」中名列前茅,對此他曾一狀告上法院,控訴大聯盟歧視,導致他未能在世界大賽執法。

在酒醉的一壘審被趕出去後,眼尖的網友發現赫南德茲竟是這場比賽的主審之一,因此紛紛開始把矛頭指向他,「一壘審就算喝醉了都比赫南德茲做的好」、「我寧可選喝醉的主審」、「全世界都知道赫南德茲這麼爛,大聯盟可以不要在聘請他當主審了嗎?」

He was giving fans the middle finger pic.twitter.com/O6YraSnGq9