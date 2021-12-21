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中職／不想再錯過女兒成長！黃泰龍為家人考量象迷不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
兄弟隊內野教練黃泰龍是否轉戰悍將隊，坦言還在糾結。記者藍宗標／攝影
兄弟隊內野教練黃泰龍是否轉戰悍將隊，坦言還在糾結。記者藍宗標／攝影

日前富邦悍將教練團大洗牌，除了確定從中信兄弟手中挖腳丘昌榮擔任總教練，還有意延攬內野防守教練黃泰龍，昨日在中職頒獎典禮上，黃泰龍坦言對自己未來規劃很糾結。

今年金手套名單兄弟在內野就佔了3席，功勞無疑歸功於黃泰龍，昨日在頒獎典禮上，王威晨、許基宏、江坤宇就紛紛對他喊話，希望未來能繼許在他的指導下打球。

黃泰龍也表示對今年這批冠軍成員已有深厚的感情，「他們就像是我的親弟弟，多年來放了那麼多感情，一旦放掉，心裡真的會不捨。」話雖然此，黃泰龍仍表示最主要考量依舊是家人。

黃泰龍家人都住在台北，大女兒目前就讀國小二年級，他透露大女兒時常問自己什麼時候能回家，跟她講時間她就開始倒數，「已經錯過大女兒7年的成長期…小女兒目前1歲，不想再錯過」。

若黃泰龍最終真的為了家人選擇加入在北部的球隊富邦悍將，象迷表示他們在不捨之餘，仍會真心祝福教練，「小孩成長只有一次，選擇自己最不後悔的決定吧」、「如果真的去富邦希望富邦可以好好待他」、「祝福教練，期待你再培育出更多金手套。」

中信

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