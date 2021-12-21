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MLB／林子偉、張育成聯手教球 還帶湯圓暖小球員的胃

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「國泰希望種子棒球教室」活動當天適逢冬至，球星特別為小球員準備湯圓暖心。圖／國泰金控提供
「國泰希望種子棒球教室」活動當天適逢冬至，球星特別為小球員準備湯圓暖心。圖／國泰金控提供

國泰金控今年再度邀請到旅美好手林子偉張育成以及林凱威一起擔任一日棒球教練，前進台灣青少棒勁旅新竹關西國中、關西國小舉辦「國泰希望種子棒球教室」，除了指導球技外，三人也準備湯圓給小球員暖心暖胃。

經過一整天豐富的訓練課程與相處，林子偉、張育成及林凱威直呼彷彿回到小時候打球的時光，回饋基層的同時也提醒自己莫忘打球的初心，不管今年球季的表現如何，都期許下一個賽季可以健健康康的帶著滿滿的正向能量努力拚下好成績。

林子偉在今天棒球教室負責指導守備，張育成負責打擊練習，林凱威則扛起投手訓練。在課程安排上，國泰金控也請到前職棒球員林家緯協助球星執行訓練。

林子偉表示，非常開心能夠與張育成搭檔，一起將自己所學回饋基層，希望經過這一天的訓練，小球員們能有所收穫，也期許未來有更多的球星投入基層棒球教學，將這份精神傳承下去，讓台灣棒球迎向更美好的未來。

張育成在出門前設定了很多目標，就是希望小球員們能多提問，今天很開心目標達成了，小球員們在快樂中學習，也都很願意詢問。被小球員們稱「最帥的教練」的林凱威分享，很開心看到球員們認真投入練習，也希望大家能帶著這樣的精神迎接以後的訓練，隨時做好準備，等待機會來臨。

新竹縣關西國中為國內青少棒常勝軍，然而過去新竹縣國小棒球員苦於縣內無國中球隊可繼續升學打球，只能外流往其他縣市發展。新竹縣關西國中在時任校長彭蕾娜支持下，2010年成立棒球隊，以銜接縣內國小畢業生，也是目前新竹縣內唯一的國中體育班球隊，學生來自縣內發展棒球重點小學的弱勢族群和原住民學生。

除了指導小球員們投打守的技巧外，球星們也結合自身旅外的寶貴經驗，鼓勵在場球員們在逐夢過程中能夠帶著永不放棄的精神努力，而今日適逢冬至，球員們更特別準備湯圓給小球員暖心暖胃。此外，為提升學生棒球訓練環境，國泰棒球精進計畫亦捐贈關西國中、關西國小球具，期許小球員能在更好的環境下精進球技，勇敢踏實的追逐屬於他們的棒球夢。

「國泰希望種子棒球教室」前進新竹關西國中、關西國小，林子偉指導小球員守備訓練。圖／國泰金控提供
「國泰希望種子棒球教室」前進新竹關西國中、關西國小，林子偉指導小球員守備訓練。圖／國泰金控提供

棒球 張育成 林子偉

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