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足球／相隔14年再戰亞洲盃 王湘惠讓隊友自己感受氛圍

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
中華女足隊長「八萬」王湘惠（右1）將領軍再戰亞洲盃並力爭世足賽門票。記者劉肇育／攝影
中華女足隊長「八萬」王湘惠（右1）將領軍再戰亞洲盃並力爭世足賽門票。記者劉肇育／攝影

中華女足將在下月出征印度亞洲盃足球賽，也是我國繼2008年後再度參賽，而身為陣中隊長，也是2008年亞洲盃中華隊成員的王湘惠就表示，在陣中多數成員都沒有亞洲盃參賽經驗的情況下，很難用講的讓隊友了解比賽氛圍，只能讓她們親自去感受。

中華女足前一次參加亞洲盃已是2008年的越南亞洲盃，當時中華女足在第一輪外圍賽拿下分組第二名，包括目前仍在陣中的王湘惠、賴麗琴都有進球記錄，不過在進入決賽圈後，中華隊則是接連不敵強敵澳洲、日本與南韓，吞下3連敗，而接下來3屆賽事中華隊則未能再踢進會內賽。

對於今年將帶領中華隊再戰亞洲盃，身為隊長的王湘惠在被問到是否有與年輕隊友分享當年經驗時，她則說：「2008年真的離得有點久遠，很難用講的讓她們感受，只能讓她們自己去體會能在比賽中做到什麼程度。」

王湘惠坦言，受到疫情影響中華女足在過去一段時間除了亞洲盃資格賽外，幾乎無法外出比賽，甚至只能在國內與男子隊進行訓練來維持強度，不過資格賽拿下分組賽二連勝確實對於球隊信心有很大提升，也說明總教練越後和男調整的方向有好的結果。

對於這次亞洲盃中華女足不僅是相隔14年再度挑戰，也將肩負起爭奪後年世足賽資格的任務，總教練越後和男直言，儘管這次分到的組別不差（與印度、中國大陸、伊朗同組），但不管在哪一組都不會有簡單的比賽，接下來到出國前也會好好準備。

中華女足前一次參加世足賽已是1991年的首屆女子世足賽，當時全球僅有12隊參賽，中華隊也在分組賽擊敗奈及利亞，留下1勝紀錄，並在8強賽就碰上最終奪冠的美國隊，以0：7敗下陣來。

中華隊 世足賽

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