中職／獅隊4人戰力外 林其緯相隔7年二度釋出
統一獅隊9人不在60人契約保留名單內，其中4人確定「戰力外」，分別是林其緯、黃恩賜、鄧志偉、黃紹熙，昔日新人王林其緯生涯第二度被釋出，兩次經歷之間相差七年也屬罕見。
扣掉已轉球探的吳國豪，獅隊陣中共有68人，有8人需放在名單外，林其緯、黃恩賜、鄧志偉、黃紹熙確定為戰力外，另外4人可與其他球隊自由接觸，但獅隊也有意續留，包括楊淳弼、賴泊凱、張竣凱、唐肇廷，而唐肇廷與獅隊仍有1年合約。
林其緯曾是興農牛隊先發輪值一員，菜鳥球季投出9勝8敗、防禦率3.90，奪下2008年新人王，場外插曲是2009年在季外打籃球導致左膝十字韌帶斷裂，非「公傷」影響到球季，球團也因此對他祭出懲處減薪5萬。
林其緯2014年季後遭到義大犀牛隊釋出，3隊向他伸出橄欖枝，最後赴獅隊延續生涯，一待就是7年，今年在一軍沒有任何出賽紀錄，球季後遭到釋出。
鄧志偉、黃恩賜、黃紹熙本季一軍出賽也是寥寥可數，黃紹熙為名將黃忠義之子，生涯僅在一軍留下一場出賽，就是今年11月20日的球季最終戰，2打席、1打數敲出安打，生涯一軍打擊率10成。
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