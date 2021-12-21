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中職／5隊合計46人未放60人名單 悍將12人最大團
中職今天公告各隊60人契約保留名單，不含行使自由球員權利者，合計46人未放進名單，各隊可即刻開始自由接觸，以富邦悍將隊12人最多，其中也包括被冰凍了近兩季的胡金龍。
富邦悍將隊12人為最大團，光是投手就有8人，內野手陳凱倫則宣告任意引退。
中信兄弟隊共計10人，包括主動表達希望放在60人名單外的林智勝、王勝偉，成全兩老尋求下一個舞台。
猿隊共計10人，詹智堯為主動求去，尋求轉往其他球隊發展，富邦悍將隊已證實將盡快與他展開談約；捕手林家峰則安排轉職為牛棚捕手。
統一獅隊9人，確定釋出為4人包括林其緯、黃恩賜、鄧志偉、黃紹熙，另外5人明年續留獅隊機會高，但也保有轉往其他球隊的機會。
味全龍隊為6人，牛塏曄、李宇翔已在季中離隊，另外4人為羅嘉仁、林政賢、曾柏融、歐耀宗，總教練葉君璋先前受訪時曾提到，球隊將有不同作法，未放進60人名單的球員，若無其他球隊吸收，將會邀請參與春訓，視表現決定是否簽約。
各隊未在60人名單內選手完整名單如下
富邦悍將（12人）
劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮、方克偉、林威廷，張正偉、胡金龍、陳凱倫（任意引退）。
中信兄弟（10人）
林樺慶、王則鈞、吳蔚驊、曾家鋐、楊達翔、張聖豪、王勝偉、林智勝、邱志恆、劉貴元
樂天桃猿（10人）
詹智堯、陽耀勳、董子浩、楊聖均、洪聖欽、賴智垣、江國謙、吳丞哲、 劉昱言、林家峰
統一獅（9人）
林其緯、黃恩賜、鄧志偉、黃紹熙、楊淳弼、賴泊凱、張竣凱、唐肇廷、吳國豪
味全龍（6人）
羅嘉仁、牛塏曄、李宇翔、林政賢、曾柏融、歐耀宗
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