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中職／唐肇廷在60人名單外 領隊解釋策略性作法

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊外野手唐肇廷。記者季相儒／攝影
統一獅隊外野手唐肇廷。記者季相儒／攝影

中職今天公告各隊60人契約保留名單，統一獅隊共9人放在名單外，包括還有1年合約的唐肇廷，領隊蘇泰安解釋策略性作法，用意是想要多保護一人，唐肇廷明年留在獅隊的機率還是很高。

獅隊今年本有69人，勢必有9人要放在名單外，扣掉已轉球探的吳國豪，還放進林其緯、黃恩賜、鄧志偉、黃紹熙、楊淳弼、賴泊凱、張竣凱、唐肇廷，僅前4人為確定「戰力外」，後4人若無其他球隊發展機會，預計仍會留在獅隊。

唐肇廷今年季初與球隊簽下2年合約，明年還有1年合約要走，他在總冠軍賽前受傷，阿基里斯腱斷裂開刀，評估明年上半季都還在養傷狀態，加上還有合約，球團評估各隊接洽機率低，因此策略性將他放在名單外。

蘇泰安表示，球隊人數超過，為了多保護1人，而有這樣的做法，「他還有1年合約，加上傷勢到明年上半季應該都還在調養。」他自己及其他有興趣挖角的球隊可能都會有比較多考量。

未放在名單內，其他球隊就可接洽，唐肇廷的狀況也一樣，但由於他仍有合約在身，其他球隊若想挖角，勢必要提出比他現在更好的價碼，也需評估他還需養傷半年，獅隊評估唐肇廷轉隊可能性低，因此有了這樣的操作。也有告知唐肇廷球團作法的考量。

蘇泰安表示，「有告訴他考量，他也很清楚，留在獅隊的機率相當高。」

唐肇廷 蘇泰安 統一獅

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