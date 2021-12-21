中職／打爆富邦換總仔！網熱議洪一中、胡金龍如今誰才是贏家？

中職各隊60人契約保留名單今天正式公布，富邦悍將確定將胡金龍戰力外，如今一年多前「胡弟事件」兩主角胡金龍和洪一中都已離開球隊原先崗位，不禁引發球迷討論，究竟當初這場鬥爭誰是真正贏家?

胡金龍去年跟富邦簽下2年合約，去年月薪高達70萬元，但因為他在校友會群組留言「打爆富邦換總A」遭截圖瘋傳，儘管隨後向洪一中致歉，並得到教練原諒，不過仍被球隊下放到二軍，之後甚至連在二軍都未出賽，一直被冰到今天才終於走完合約獲得自由。

由於富邦悍將近幾年未打出理想成績，近兩個賽季甚至無緣季冠軍，洪一中在月初決定請辭轉任球隊顧問，對此有網友寫下，「當年胡弟一句『打爆富邦換總仔』，讓胡金龍一路被冰到現在，結果今年洪總真的下台了，改成顧問職，金龍則是被戰力外，這套七傷拳打的也算成功，不過好像是七分傷到自己？這次決鬥是胡金龍贏，還是紅中呢？。」

網友普遍認為洪總仍佔上風，「紅中贏啊，又還沒失業」、「一個當高薪顧問一個沒工作了，你說呢？」、「紅中一定還會有教練約啦 但我覺得胡弟這輩子別想在CPBL打球了」，不過也有球迷選擇站在胡金龍這邊，「薪水照領不用工作還不夠爽喔?」、「以cp值來說胡贏了，一年半不用工作還有錢領，反觀紅中努力兩年最後只能當顧問。」