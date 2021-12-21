中職／5名昔日「牛將」戰力外 曾披興農球衣恐剩3選手

興農牛隊史於2012年畫下句點，今年在林其緯、林晨樺、張耿豪、方克偉、陳凱倫5名曾披過牛隊戰袍的選手未放60人名單後，若無法延續選手生涯，昔日牛將僅剩3人還在中職征戰。

中職今天公告各隊60人契約保留名單，統一獅隊確定戰力外的4人包括林其緯，富邦悍將隊有12人未在保留名單，其中林晨樺、張耿豪、方克偉，以及任意引退的陳凱倫，都曾經歷過興農時期。

陳凱倫最令人意外，34歲的他，雖然多數時候都不是先發固定班底，但長年以內野工具人的身分征戰，讓球隊在調度上更有靈活空間，宣佈任意引退令球迷詫異。

球團表示，「陳凱倫選手因為家庭因素考量 ，與球團討論後決定申請任意引退結束選手生涯。」

林其緯為牛隊在2006年代訓選秀的第3指名，張耿豪為2009年選秀榜眼，陳凱倫為2010年第5指名，林晨樺為2011年選秀狀元；方克偉則是2009年第10指名披上兄弟象隊球衣，在牛隊因捕手傷情需求下啟動交易，僅在兄弟待了半年就來到牛隊。

5人若無法延續選手生涯，經歷過興農時期的球員，將只剩林益全、林宥穎、賴鴻誠仍以選手的身分在場上打拚。