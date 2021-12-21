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中職／網羅詹智堯當教練？ 悍將證實：盡快洽談

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中華職棒樂天桃猿詹智堯。記者劉學聖／攝影
中華職棒樂天桃猿詹智堯。記者劉學聖／攝影

詹智堯離開待了13年的樂天桃猿隊，下一站情歸何處？圈內盛傳就是富邦悍將隊，球團對此回應，肯定他是合適的教練人選，確認未在猿隊60人名單內後，將會盡快展開洽談。

中職今天將公告各隊保留名單，詹智堯主動求去，猿隊在慰留不成後，同意將他放在60人名單外，轉戰新環境。

據傳詹智堯接下來將轉戰悍將隊，球團對此回覆，「詹智堯是一名優秀的資深球員，個性沈穩具有想法且經驗豐富，也是未來很合適的教練人選。今日球團確認詹智堯未在樂天保留名單內，我們會盡快與其洽談未來規劃，希望能有網羅的可能性。」

悍將隊新球季將由新領隊林華韋、新教頭丘昌榮掌舵，相關人事布局可望在周四揭曉，而詹智堯一軍生涯已累積996場出賽，即將達成千場出賽里程碑，若轉戰悍將隊，可能先以選手兼教練的身分完成千場出賽，再轉任專職教練。

詹智堯 樂天桃猿 丘昌榮

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