中職／胡金龍自由後下一步？經紀公司：還在討論中
中職今天公布60人契約保留名單，富邦悍將隊名單僅57人，胡金龍無意外不在名單內，接下來各隊可以自由接觸。最重要的是，他本身還有沒有續戰的想法？所屬經紀公司展逸表示，還在討論、了解他的想法中，目前無法發表意見，有任何決定會馬上跟大家說。
胡金龍生涯共握打擊王、安打王各2座，以打擊率3成53居中職史上的生涯打擊王（2000打數以上），去年剛跨過千安里程碑，卻在累積到1042安時嘎然停止。
胡金龍因群組發言風波惹議，遭到悍將隊冷處理，此後於一、二軍都無法隨隊，去年季後仍被放在60人名單內，但球團明言不在戰力規畫內；今年則在2年合約到期後，被移出60人名單，等於成為自由球員，各隊都可接觸。
胡金龍將近2年未打球，但過往的打擊成績顯著，這名老字號的強打在指定打擊、代打仍有發揮空間，惟過去兩年受限於70萬月薪而在交易市場上滯銷，如今卸下合約束縛，預期仍會有球隊打探，關鍵將是胡金龍有無續戰的想法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言