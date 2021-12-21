中職／胡金龍自由後下一步？經紀公司：還在討論中

中職今天公布60人契約保留名單，富邦悍將隊名單僅57人，胡金龍無意外不在名單內，接下來各隊可以自由接觸。最重要的是，他本身還有沒有續戰的想法？所屬經紀公司展逸表示，還在討論、了解他的想法中，目前無法發表意見，有任何決定會馬上跟大家說。

胡金龍生涯共握打擊王、安打王各2座，以打擊率3成53居中職史上的生涯打擊王（2000打數以上），去年剛跨過千安里程碑，卻在累積到1042安時嘎然停止。

胡金龍因群組發言風波惹議，遭到悍將隊冷處理，此後於一、二軍都無法隨隊，去年季後仍被放在60人名單內，但球團明言不在戰力規畫內；今年則在2年合約到期後，被移出60人名單，等於成為自由球員，各隊都可接觸。

胡金龍將近2年未打球，但過往的打擊成績顯著，這名老字號的強打在指定打擊、代打仍有發揮空間，惟過去兩年受限於70萬月薪而在交易市場上滯銷，如今卸下合約束縛，預期仍會有球隊打探，關鍵將是胡金龍有無續戰的想法。