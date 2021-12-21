中職／悍將保留名單僅57人 真的沒有胡金龍
富邦悍將隊公布60人契約保留名單，「僅」留下57名球員，合計12人未在60人名單內，最受矚目的胡金龍確定「戰力外」，成為自由球員。
悍將隊留下的57名球員，包括投手23位、捕手5位、內野手17位及外野手12位。
扣除已申請自由球員的陳鴻文與林益全，未在保留名單的球員包括投手劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮、捕手方克偉、內野手林威廷，以及外野手張正偉、胡金龍，以及申請任意引退的陳凱倫。
富邦悍將隊球團表示，今年球隊透過選秀及自主培訓選進了不少名球員，2021年季末陣中原有71名本土球員，在經過與教練團討論與整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球隊仍會和未列在保留名單內的球員聯繫重新洽談合約可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言