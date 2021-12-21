中職／悍將保留名單僅57人 真的沒有胡金龍

富邦悍將隊公布60人契約保留名單，「僅」留下57名球員，合計12人未在60人名單內，最受矚目的胡金龍確定「戰力外」，成為自由球員。

悍將隊留下的57名球員，包括投手23位、捕手5位、內野手17位及外野手12位。

扣除已申請自由球員的陳鴻文與林益全，未在保留名單的球員包括投手劉劭威、林晨樺、張耿豪、羅國華、葉國情、林羿豪、林聖榮、捕手方克偉、內野手林威廷，以及外野手張正偉、胡金龍，以及申請任意引退的陳凱倫。

富邦悍將隊球團表示，今年球隊透過選秀及自主培訓選進了不少名球員，2021年季末陣中原有71名本土球員，在經過與教練團討論與整體戰力規劃後，決定進行陣容整理，球隊仍會和未列在保留名單內的球員聯繫重新洽談合約可能性。