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中職／詹智堯下一站富邦？保有選手身分續拚千場出賽
詹智堯確定未在樂天桃猿隊60人保留名單內，下一站是否在富邦悍將隊，預計近日內就有答案，詹智堯可望以選手兼教練的身分，保有繼續挑戰生涯1000場出賽里程碑的機會。
猿隊今天公告戰力外名單，合計10人，其中詹智堯為猿隊有意留人，但他主動求去。
據了解，猿隊相當有誠意留下詹智堯，也展現在開給他的合約上，包括完整的選手、教練生涯規畫，但詹智堯在考量過後仍決定挑戰新環境。
詹智堯的經紀公司表示，詹智堯感謝猿隊的成全，在猿隊正式公告放在60人名單之外前，也並未與其他球隊有正式接觸，接下來才會展開正式洽談。
詹智堯被放在60人名單外，保有球員身分，至於離開猿隊後的下一步，預計在近日內就會揭曉。圈內盛傳他即將前往富邦悍將隊，來到新任教頭丘昌榮麾下，以選手兼教練的身分保有繼續挑戰生涯1000場出賽的機會，他目前已累積996場出賽。
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