中職／餅總心臟二度動刀 感謝第一個瓣膜豐富他的人生

統一獅隊總教練林岳平相隔14年再於心臟動刀，已在16日完成手術，今天轉進普通病房，第一個「瓣膜」帶給他選手生涯巔峰、教頭生涯冠軍，以及圓滿的家庭生活，他也期待第二次置換手術後的人生故事。

林岳平在2007年面臨心臟主動脈閉鎖不全，為了延續選手生涯，他決定接受心臟開刀手術，也順利透過完成復健及訓練，重返投手丘上，成為生命鬥士，創造屬於林岳平的各項榮耀成績，2017年成為他的選手生涯最終年，也留下中職最多救援成功榮耀紀錄。

林岳平2018年正式退下戰袍，轉任獅隊二軍教練一職，並於2020年執掌一軍兵符首季就帶領獅隊拿下隊史第10座總冠軍殊榮，今年也完成連兩年打進台灣大賽。

今年球季結束後，餅總再次做了一個重要的決定，因當初手術置換瓣膜必須再次更換，在今年季後再次動刀，已在16日順利完成手術，今日已轉普通病房，接下來將進行復健，重返職場再次為獅隊全體職員、選手共同努力。

林岳平表示：「2007年5月17日置換手術至今，要接受第二次瓣膜置換手術，從生涯菜鳥到球隊總教練，這15年中給我球員巔峰、教頭冠軍、美好家庭、一對女子，非常感念第一個瓣膜給我豐富多彩的時光，再來要面對第二次置換手術，我得要在努力去面對自己再創自己人生的故事。」

林岳平感謝各界關心，「目前已經出加護病房，也會認真復健回到職場，勝負一戰與生死一戰都是最好的結果。」餅總感謝高雄長庚心臟外科張仁平醫師，以及照顧他的護理師們。

領隊蘇泰安表示，「對於餅總林岳平的勇氣與決定，真的很佩服，餅總手術後目前一切平安，預計星期一可以出院，希望餅總復健過程一切順利，公司也將予以各項支援，關於2022年球隊開訓及春訓訓練計畫，相信在教練團分工下，一切都能順利，希望餅總不用太擔心，以復健健康為首要，完成周全的復健過程才能痊癒。」