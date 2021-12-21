中職／猿隊公布10人戰力外名單 詹智堯主動求去

中職今天下午將公告各隊60人契約保留名單，樂天桃猿隊上午證實不保留野手詹智堯、陽耀勳、董子浩、楊聖均，以及投手洪聖欽、賴智垣、江國謙、吳丞哲、 劉昱言的契約，捕手林家峰轉職牛棚捕手，亦不在保留名單內。

明年球季將滿39歲的詹智堯，並非戰力外，而是他主動求去。

球團表示，與詹智堯懇談數次後，他婉拒球團為他未來包括球員及教練職位的完整規畫，表達想到新環境迎接挑戰的決心，對於詹智堯13年來的貢獻，球團萬分不捨但最後仍予以尊重、成全並且祝福，不放入60人名單中，球團也會為詹智堯加油。

猿隊表示，希望詹智堯、陽耀勳及其他8位選手能夠一帆風順，一一站穩個人發展的舞台，球團感謝這10位球員對於球團的貢獻。