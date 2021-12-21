中職／猿隊公布10人戰力外名單 詹智堯主動求去
中職今天下午將公告各隊60人契約保留名單，樂天桃猿隊上午證實不保留野手詹智堯、陽耀勳、董子浩、楊聖均，以及投手洪聖欽、賴智垣、江國謙、吳丞哲、 劉昱言的契約，捕手林家峰轉職牛棚捕手，亦不在保留名單內。
明年球季將滿39歲的詹智堯，並非戰力外，而是他主動求去。
球團表示，與詹智堯懇談數次後，他婉拒球團為他未來包括球員及教練職位的完整規畫，表達想到新環境迎接挑戰的決心，對於詹智堯13年來的貢獻，球團萬分不捨但最後仍予以尊重、成全並且祝福，不放入60人名單中，球團也會為詹智堯加油。
猿隊表示，希望詹智堯、陽耀勳及其他8位選手能夠一帆風順，一一站穩個人發展的舞台，球團感謝這10位球員對於球團的貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言