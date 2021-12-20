快訊

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

中職／德保拉奪MVP只贏布雷克9分 進步獎更僅差5分

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
德保拉(右)與布雷克(左)。 聯合報系資料照
德保拉(右)與布雷克(左)。 聯合報系資料照

中職年度頒獎典禮落幕，壓軸的3大獎項開出，其中在年度MVP、最佳進步獎都上演激戰，德保拉僅以9分之差擊敗布雷克，進步獎得主游朝惟與林靖凱之間的差距也只有5分。

年度MVP無意外上演2名洋投相爭，德保拉拿到149分擊敗布雷克的140分，成為MVP二連霸洋將第一人，同在入圍名單的朱育賢則僅有26分、明顯陪榜。

得到票數的選手還包括王威晨（10）、伍鐸（5）、田澤純一（5）、陳韻文（5）、林靖凱（4）、郭天信（2），江坤宇、陳子豪、陳俊秀則是各有1張1分票。

最佳新人由富邦悍將隊曾峻岳勝出，他取得176分，擊敗郭天信的123分、徐若熙的51分，其他得到票數的選手還有李凱威（4）、林子昱（2）、吉力吉撈．鞏冠（1）、林子豪（1）。

最佳進步獎共有21名選手獲得票數，由游朝惟取得71分險勝兩位統一獅隊對手，林靖凱拿到66分、吳承諭拿到63分都追得很緊。黃子鵬本季轉任先發投出9勝、吃下135局，也獲得41分，王尉永則是27分。

林靖凱 布雷克 郭天信

延伸閱讀

中職／曾峻岳奪新人王 看對手郭天信「能接班林哲瑄」

中職／林靖凱「打」出唯一滿分嚇到 進步獎看好吳承諭

中職／郭天信對陳子豪說抱歉 誓言明年讓人心服口服

中職／會長暖心條款3人受惠 德保拉可望以31萬成獎金王

相關新聞

中職／快樂x2！德保拉年度MVP二連霸 成洋將第一人

中職32年最後一座獎項年度MVP今晚出爐，結局毫無意外，中信兄弟隊超強洋投德保拉完成二連霸，成為中職史上洋將第一人，明年...

中職／曾峻岳成富邦首位新人王 隊史前一人是興農神全

富邦悍將隊終於等到第一位新人王，曾峻岳以菜鳥之姿扛起守護神，本季投出前無古人的成績，今天收下年度最佳新人，是富邦入主球隊...

中職／林益全早3年拿到最佳DH 明年想返三壘是認真的

生涯已經獲獎無數，林益全今年還是有沒拿過的獎項到手，拿下最佳指定打擊獎，他也直言有點出乎意料，「真的沒想到，DH，本來是...

中職／郭天信對陳子豪說抱歉 誓言明年讓人心服口服

味全龍隊21歲外野手郭天信生涯首季包辦最佳九人獎、金手套獎，今天在年度頒獎典禮會場表示，對金手套獎較有自信，拿到最佳9人...

中職／拿美技獎說郭天信很厲害 宋晟睿明年想拚新人王

中信兄弟隊19歲外野手宋晟睿今年初登一軍，整季出賽56場，奪下年度最佳美技獎，他說：「明年想拿金手套獎，也想拚新人王。」

中職／邱丹拿到首座金手套獎 特別向天上的阿嬤致敬

樂天桃猿隊21歲外野手邱丹，生涯3年首次站穩先發，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「很感謝阿嬤，沒有她就沒有我。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。