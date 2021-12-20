中職／德保拉奪MVP只贏布雷克9分 進步獎更僅差5分

中職年度頒獎典禮落幕，壓軸的3大獎項開出，其中在年度MVP、最佳進步獎都上演激戰，德保拉僅以9分之差擊敗布雷克，進步獎得主游朝惟與林靖凱之間的差距也只有5分。

年度MVP無意外上演2名洋投相爭，德保拉拿到149分擊敗布雷克的140分，成為MVP二連霸洋將第一人，同在入圍名單的朱育賢則僅有26分、明顯陪榜。

得到票數的選手還包括王威晨（10）、伍鐸（5）、田澤純一（5）、陳韻文（5）、林靖凱（4）、郭天信（2），江坤宇、陳子豪、陳俊秀則是各有1張1分票。

最佳新人由富邦悍將隊曾峻岳勝出，他取得176分，擊敗郭天信的123分、徐若熙的51分，其他得到票數的選手還有李凱威（4）、林子昱（2）、吉力吉撈．鞏冠（1）、林子豪（1）。

最佳進步獎共有21名選手獲得票數，由游朝惟取得71分險勝兩位統一獅隊對手，林靖凱拿到66分、吳承諭拿到63分都追得很緊。黃子鵬本季轉任先發投出9勝、吃下135局，也獲得41分，王尉永則是27分。