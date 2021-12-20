快訊

世界最大遊輪48人確診新冠 確診者有98%完整接種

中職／坦言是否到悍將很糾結 黃泰龍要王威晨傳承精神

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
兄弟隊內野教練黃泰龍是否轉戰悍將隊，坦言還在糾結。記者藍宗標／攝影
兄弟隊內野教練黃泰龍是否轉戰悍將隊，坦言還在糾結。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊內野教練黃泰龍傳言明年轉戰富邦悍將隊，今天出席頒獎典禮時談到此事，強調「還在糾結」，他很低調說：「機率50%，等到事情明朗化，兩隊自然會有回應。」

兄弟游擊手江坤宇下個月開始熱身、備戰新球季，已和黃泰龍約好一起練球，希望他會出現；黃泰龍未對此事表態，只說已幫球員找好場地，這是球季未結束前就規畫好，從2018年季後至今，看年輕球員一路成長，辛苦很值得。

悍將隊新任總教練丘昌榮和黃泰龍有多年交情，挖角一事不是空穴來風，黃泰龍表示，考慮的面向很多，也有可能留在兄弟，目前還沒做出任何決定。

他說：「最大重點仍是家人，在小朋友成長階段未能好好陪伴他們，覺得有些遺憾，這是比較糾結的地方。」

「若真的到富邦，能夠協助球員成長，對棒界還是有貢獻。」黃泰龍說，已和王威晨談過，不管未來有沒有留在兄弟，希望他把既有精神傳承下去。

黃泰龍表示，王威晨身為隊長，也是心智最成熟的選手，有能力帶領大家，頂級球員有責任帶小老弟一起成長。

王威晨 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／媽媽哽咽頒獎 王威晨向天上父親喊話「超越你」

中職／江坤宇獲獎感謝黃泰龍 希望還有機會一起練球

中職／「爸爸生愛棒球的心給我」 王威晨安打王感觸深

關懷盃／老家擺滿爸爸輩生涯功勳 王威晨盼趕上他們

相關新聞

中職／快樂x2！德保拉年度MVP二連霸 成洋將第一人

中職32年最後一座獎項年度MVP今晚出爐，結局毫無意外，中信兄弟隊超強洋投德保拉完成二連霸，成為中職史上洋將第一人，明年...

中職／曾峻岳成富邦首位新人王 隊史前一人是興農神全

富邦悍將隊終於等到第一位新人王，曾峻岳以菜鳥之姿扛起守護神，本季投出前無古人的成績，今天收下年度最佳新人，是富邦入主球隊...

中職／林益全早3年拿到最佳DH 明年想返三壘是認真的

生涯已經獲獎無數，林益全今年還是有沒拿過的獎項到手，拿下最佳指定打擊獎，他也直言有點出乎意料，「真的沒想到，DH，本來是...

中職／郭天信對陳子豪說抱歉 誓言明年讓人心服口服

味全龍隊21歲外野手郭天信生涯首季包辦最佳九人獎、金手套獎，今天在年度頒獎典禮會場表示，對金手套獎較有自信，拿到最佳9人...

中職／拿美技獎說郭天信很厲害 宋晟睿明年想拚新人王

中信兄弟隊19歲外野手宋晟睿今年初登一軍，整季出賽56場，奪下年度最佳美技獎，他說：「明年想拿金手套獎，也想拚新人王。」

中職／邱丹拿到首座金手套獎 特別向天上的阿嬤致敬

樂天桃猿隊21歲外野手邱丹，生涯3年首次站穩先發，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「很感謝阿嬤，沒有她就沒有我。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。