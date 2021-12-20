中職／坦言是否到悍將很糾結 黃泰龍要王威晨傳承精神

中信兄弟隊內野教練黃泰龍傳言明年轉戰富邦悍將隊，今天出席頒獎典禮時談到此事，強調「還在糾結」，他很低調說：「機率50%，等到事情明朗化，兩隊自然會有回應。」

兄弟游擊手江坤宇下個月開始熱身、備戰新球季，已和黃泰龍約好一起練球，希望他會出現；黃泰龍未對此事表態，只說已幫球員找好場地，這是球季未結束前就規畫好，從2018年季後至今，看年輕球員一路成長，辛苦很值得。

悍將隊新任總教練丘昌榮和黃泰龍有多年交情，挖角一事不是空穴來風，黃泰龍表示，考慮的面向很多，也有可能留在兄弟，目前還沒做出任何決定。

他說：「最大重點仍是家人，在小朋友成長階段未能好好陪伴他們，覺得有些遺憾，這是比較糾結的地方。」

「若真的到富邦，能夠協助球員成長，對棒界還是有貢獻。」黃泰龍說，已和王威晨談過，不管未來有沒有留在兄弟，希望他把既有精神傳承下去。

黃泰龍表示，王威晨身為隊長，也是心智最成熟的選手，有能力帶領大家，頂級球員有責任帶小老弟一起成長。