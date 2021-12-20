中職／念出「曾峻岳」險噴淚 徐若熙在失落中激發鬥志

徐若熙用鬼神般的K功開啟一軍生涯，投出少年王牌身手，今年在新人王票選上輸給富邦悍將隊曾峻岳，他吐露真實心情確實有失落，「剛剛（名字）念下去，眼淚差點掉下來。」

徐若熙初登板起就以3.2局出局數全部都是三振寫紀錄，打響「怪物新人」名號，但因投球局數、球數受到球團嚴格保護，勝投進帳有限，季末成績也有下滑，最終繳出3勝7敗、防禦率3.11，投出新人最狂的98K。

徐若熙入圍新人王，開獎前與競爭對手郭天信、曾峻岳坐在一起，都聊了些什麼？原來是分享彼此緊張的心情，他自己也沒睡飽，起床後只吃一餐，到典禮現場後才吃一點東西，他解釋：「這是只能拿一次的獎，所以大家都很緊張。」

祕書長楊清瓏擔任頒獎人，念出曾峻岳的名字瞬間，徐若熙坦言：「多少都會（失落）啦！剛剛念下去，眼淚差點掉下來，畢竟是唯一一次機會。」

他也讚曾峻岳實至名歸，「他的成績真的是很不錯，而且扛守護神，心臟要很大顆，他應得的。」他也注意到曾峻岳整季的穩定，看到自己需要學習之處，「他就是盡力投好每顆球，不管投好投壞，把自己的工作做到最好，我自己丟不好時會想很多，這是我要改進的地方。」

新人王落敗有遺憾，但也激發徐若熙更強的鬥志，「告訴自己明年再努力一點，看可不可以每年都來這邊，拿不一樣的獎，沒有預設要拿什麼獎，但想全部一次拿。」