中職／快樂x2！德保拉年度MVP二連霸 成洋將第一人
中職32年最後一座獎項年度MVP今晚出爐，結局毫無意外，中信兄弟隊超強洋投德保拉完成二連霸，成為中職史上洋將第一人，明年是他在中職的第3季，將挑戰史無前例的3連霸。
不同於去年來台之初從開季5連敗的泥淖反彈，德保拉今年從季初猛到季末，最終出賽26場、178局，取得16勝4敗、防禦率1.77、187次奪三振，收下防禦率王、奪三振王，勝投榜上也僅以1勝之差輸給統一獅隊布雷克。
德保拉的強悍，幫助兄弟登頂上半季冠軍、全年勝率第一，他也在年度MVP票選上獲得肯定，擊敗布雷克、朱育賢。
不含德保拉在內，過去洋將曾有4人次（3人）拿下年度MVP，無一完成衛冕，德保拉成為史上洋將第一人；加上本土球員，德保拉則是第6人完成衛冕，過去曾有陳義信（1993、94）、郭進興（1995、96）、林恩宇（2005、06）、林益全（2013、14）及王柏融（2016、17）。
德保拉早在季中就已獲兄弟加碼提前綁人，明年繼續旅台，將續披黃衫挑戰無人完成過的MVP三連霸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言