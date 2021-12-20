中職／快樂x2！德保拉年度MVP二連霸 成洋將第一人

中職32年最後一座獎項年度MVP今晚出爐，結局毫無意外，中信兄弟隊超強洋投德保拉完成二連霸，成為中職史上洋將第一人，明年是他在中職的第3季，將挑戰史無前例的3連霸。

不同於去年來台之初從開季5連敗的泥淖反彈，德保拉今年從季初猛到季末，最終出賽26場、178局，取得16勝4敗、防禦率1.77、187次奪三振，收下防禦率王、奪三振王，勝投榜上也僅以1勝之差輸給統一獅隊布雷克。

德保拉的強悍，幫助兄弟登頂上半季冠軍、全年勝率第一，他也在年度MVP票選上獲得肯定，擊敗布雷克、朱育賢。

不含德保拉在內，過去洋將曾有4人次（3人）拿下年度MVP，無一完成衛冕，德保拉成為史上洋將第一人；加上本土球員，德保拉則是第6人完成衛冕，過去曾有陳義信（1993、94）、郭進興（1995、96）、林恩宇（2005、06）、林益全（2013、14）及王柏融（2016、17）。

德保拉早在季中就已獲兄弟加碼提前綁人，明年繼續旅台，將續披黃衫挑戰無人完成過的MVP三連霸。