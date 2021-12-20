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中職／曾峻岳奪新人王 看對手郭天信「能接班林哲瑄」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳。記者侯永全／攝影
曾峻岳。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊20歲曾峻岳以菜鳥之姿扛起守護神，投出前無古人的成績，今天收下年度最佳新人，力壓味全龍隊雙星，放眼明年目標，他期望能和陳韻文一搏救援王。

新人王競爭激勵，曾峻岳開獎前也是腦袋一片空白，「公布前很緊張，心臟跳很快。」最終勝出，他也向兩位對手致意，「他們兩個實力都很好，我覺得大家都有機會。」

郭天信上周連掃金手套、最佳九人外野手，會不會讓曾峻岳的心緊張一下，擔心新人王落入郭天信手中？曾峻岳說：「是不會，我知道在那之前已經投完了，不會緊張，看他拿那兩個獎覺得很正常，他的守備能力、打擊能力，我在旁邊看，覺得有機會接林哲瑄學長的位置。」

曾峻岳為去年季中選秀第7指名入隊，展現驚人的進步幅度，衝進開季名單，在牛棚的重要性也節節高升，最終扛下終結者位置，維持整季穩定的表現最屬難能可貴，最終出賽57場，防禦率只有1.80，拿下12救援、13中繼，他是史上第一位取得雙位數救援、中繼的新人。

曾峻岳感謝教練團信的任，體能師、訓練師的幫助，他回憶季中從中繼調到終結者時，起初跌跌撞撞，「場上滿多問題，被裁判影響、影響到自己情緒，布魯斯有把我調離一個禮拜，到熟悉的位置重新調整，再回來自信心、感覺就不太一樣。」

他也提到原任投手教練、後轉任牛棚教練的吳俊良，「吳教練給我他以前的經驗，在場上怎麼去克服壓力，給我幫助滿大，上半季也是他給我機會，下半季他在牛棚也是一直給我們信心。」

放眼明年目標，曾峻岳說：「救援王，看能不能跟陳韻文學長拚。」對於明年定位先發或後援，他直言喜歡擔任後防，但也要看教練團如何安排。

曾峻岳 牛棚

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