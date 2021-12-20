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中職／曾峻岳成富邦首位新人王 隊史前一人是興農神全

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳是年度新人王熱門候選。記者陳宛晶／攝影
曾峻岳是年度新人王熱門候選。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊終於等到第一位新人王，曾峻岳以菜鳥之姿扛起守護神，本季投出前無古人的成績，今天收下年度最佳新人，是富邦入主球隊以來首度產出新人王，就算加上前身，前一人也要追溯到2009年興農牛隊時期的林益全

年度新人王上演曾峻岳、郭天信、徐若熙相爭，曾峻岳最終突圍，擊敗味全龍隊雙星，他也是中職史上第2位以選秀第7輪逆襲搶下新人王的球員，跟進2014年Lamigo桃猿隊藍寅倫的行列。

曾峻岳進入職棒後成長幅度驚人，從春訓就讓總教練洪一中眼睛一亮，進入開季名單，在牛棚的重要性也節節高升，最終扛下終結者位置，維持整季穩定的表現最屬難能可貴。

結算新人年成績，曾峻岳出賽57場，防禦率只有1.80，拿下12救援、13中繼，他是史上第一位取得雙位數救援、中繼的新人，力壓在下半季成績暴衝的郭天信，以及用三振寫紀錄的徐若熙。

悍將隊的選秀、養成成效不佳，向來被詬病不少，隊史已經很久沒有出過新人王，若加上前身，曾峻岳為隊史第4位獲得新人王的球員，前3人依序為2002年蔡仲南、2008年林其緯、2009年林益全，都是在興農時期拿下。

曾峻岳 林益全

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