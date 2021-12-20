中職／游朝惟一度想放棄職棒 開心奪下年度最佳進步獎

樂天桃猿隊28歲投手游朝惟奪下年度最佳進步獎，今天在頒獎典禮被念到名字時，嚇了一大跳，他說：「很開心，拿到這個獎不只靠我一人，感謝隊友幫我守備。」

游朝惟擊敗統一獅隊投手吳承諭、內野手林靖凱，特別感謝媽媽的支持；他表示，不管做任何決定，媽媽都很支持，前兩年球季打不好時，向她表達「再打不好就不再打職棒」，媽媽也同意。

游朝惟前年登上一軍，生涯前兩季合計只出賽15場，今年達51場，繳出2勝2敗7中繼、防禦率2.95的成績，他說：「本來以為不是我，是吳承諭。」

經過前兩季的失敗，游朝惟坦言今年表現出乎自己預料之外，他表示，慢慢累積經驗，現在對決打者不再害怕、勇敢對決。

他說：「去年球速有回來一點，就是繼續努力，今年沒想過開季就能在一軍，自己的例子也可給一些年輕球員啟發，只要努力就有機會成功。」