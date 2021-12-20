中職／拿美技獎說郭天信很厲害 宋晟睿明年想拚新人王

中信兄弟隊19歲外野手宋晟睿今年初登一軍，整季出賽56場，奪下年度最佳美技獎，他說：「明年想拿金手套獎，也想拚新人王。」

中職從2015年起設立年度最佳美技獎，每年經由球迷票選產生，宋晟睿在10月3日龍象大戰展現高難度美技，沒收龍隊重砲吉力吉撈的全壘打，繼2017年王威晨之後，成為史上第2位獲獎的新人球員。

宋晟睿表示，感謝隊上教練和學長，在他打職棒第1年給了很多想法，尤其感謝總教練林威助在打擊、守備上給予幫助，讓他成長很快。

宋晟睿也希望美技獎可以多一點，他說：「 很多學長不一樣，都有自己的風格，郭天信跳接、撞上全壘打牆就很厲害。」

生涯首季就拿到年度最佳美技獎，宋晟睿還感謝吉力吉撈，打出那一球讓他接到；他表示，這個獎座會拿回家放在櫃子裡，和以前拿到的獎項一起好好保存。

宋晟睿本季出賽56場只有93個打席，明年仍符合競爭新人王資格。