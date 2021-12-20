快訊

陳松勇離世後爆秘密生子 好友楊烈證實「是真的」

網球／驚！「西班牙蠻牛」納達爾染新冠肺炎 澳網添變數

中職／花襯衫領金手套超搶眼 詹子賢：走在時尚另一端

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
詹子賢的造型吸睛。記者侯永全／攝影
詹子賢的造型吸睛。記者侯永全／攝影

中信兄弟詹子賢完成金手套外野手二連霸，今天以花襯衫、酒紅色西裝外套的搶眼造型出席頒獎典禮，自嘲「走在時尚的另一端」。金手套對他意義重大，他說：「不想讓人家覺得我只會打擊。」

詹子賢今年球季受到手肘骨刺影響，雖然接球問題不大，但傳球就感到吃力，必須靠打針減少疼痛、維持出賽，直到今年總冠軍賽打完才動刀，預計22日拆線，今年這座金手套，仍然肯定他在守備端的表現。

談到金手套的意義，詹子賢說：「意義非常大，不想讓人家覺得我只會打擊，希望攻守都有安定感，不會說排我下去守備，還要擔心什麼。」還自嘲：「有一年把球丟下去…。」

談到印象最深的守備，詹子賢認為滑接那些都還好，覺得比較難的是從燈光中跑出來的那種，對所有外野手都不容易，也很難練習。

詹子賢以一席台客時尚的花襯衫造型，搭配千歲爺金鍊，在得獎者中看起來相當突出，但他自認只是台客，不是時尚，自己是走在時尚的另一端。

詹子賢 中信兄弟

延伸閱讀

中職／兄弟19日封王簽名會 林智勝不在名單有原因

中職／金手套少1隊 兄弟守備鑲金4席最多

中職／聽到丘昌榮離隊 詹子賢有愧疚

中職／「隔壁床阿伯」另有其人 李振昌臉書澄清：不是我啦

相關新聞

中職／林益全早3年拿到最佳DH 明年想返三壘是認真的

生涯已經獲獎無數，林益全今年還是有沒拿過的獎項到手，拿下最佳指定打擊獎，他也直言有點出乎意料，「真的沒想到，DH，本來是...

中職／郭天信對陳子豪說抱歉 誓言明年讓人心服口服

味全龍隊21歲外野手郭天信生涯首季包辦最佳九人獎、金手套獎，今天在年度頒獎典禮會場表示，對金手套獎較有自信，拿到最佳9人...

中職／邱丹拿到首座金手套獎 特別向天上的阿嬤致敬

樂天桃猿隊21歲外野手邱丹，生涯3年首次站穩先發，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「很感謝阿嬤，沒有她就沒有我。」

中職／林靖凱「打」出唯一滿分嚇到 進步獎看好吳承諭

今年最佳九人、金手套的唯一滿分上榜者，出現在統一獅隊林靖凱的最佳二壘手獎項，他看到榜單開出也嚇到。回顧今年的打擊蛻變，林...

中職／林益全唯一3次年度MVP 德保拉有機會成2連霸第6人

中職年度MVP將在今晚頒獎典禮上揭曉，入圍名單包括中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克、樂天桃猿隊朱育賢，競爭相當激烈，德保...

中職／江坤宇獲獎感謝黃泰龍 希望還有機會一起練球

中信兄弟隊游擊手江坤宇生涯第3年，首次同時包辦最佳九人獎、金手套獎，短暫休息後就要開始投入訓練、備戰新球季，他笑說：「已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。