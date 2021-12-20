中職／花襯衫領金手套超搶眼 詹子賢：走在時尚另一端

中信兄弟隊詹子賢完成金手套外野手二連霸，今天以花襯衫、酒紅色西裝外套的搶眼造型出席頒獎典禮，自嘲「走在時尚的另一端」。金手套對他意義重大，他說：「不想讓人家覺得我只會打擊。」

詹子賢今年球季受到手肘骨刺影響，雖然接球問題不大，但傳球就感到吃力，必須靠打針減少疼痛、維持出賽，直到今年總冠軍賽打完才動刀，預計22日拆線，今年這座金手套，仍然肯定他在守備端的表現。

談到金手套的意義，詹子賢說：「意義非常大，不想讓人家覺得我只會打擊，希望攻守都有安定感，不會說排我下去守備，還要擔心什麼。」還自嘲：「有一年把球丟下去…。」

談到印象最深的守備，詹子賢認為滑接那些都還好，覺得比較難的是從燈光中跑出來的那種，對所有外野手都不容易，也很難練習。

詹子賢以一席台客時尚的花襯衫造型，搭配千歲爺金鍊，在得獎者中看起來相當突出，但他自認只是台客，不是時尚，自己是走在時尚的另一端。