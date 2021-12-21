中職／從風光無限到風波不斷 林智勝的機會與命運

中信兄弟兩名老將林智勝和王勝偉，日前自請移出60人保護名單，離隊機會很大，下週6元旦滿40歲的林智勝，當年風光披黃衫，這幾年卻風波不斷，如今可能黯然離開，令人不勝唏噓。

林智勝成名很早，三級棒球時期在善化體系都當選國手，升上成棒也是國家隊常客，具長打魅力的游擊手極稀有，2003年代訓選手選秀會La new熊以第一指名選進，開啟璀璨職棒人生。

林智勝在La new熊和Lamigo時期的豐功偉業，在此就不贅述了，2015年他締造不可思議的「30-30」31轟、30盜大紀錄，打擊率0.380，外帶124分打點，毫無意外地拿下年度MVP，並一舉領軍奪冠。

林智勝在Lamigo桃猿的最後一季，以及轉到中信兄弟後的第一個球季，可以說是他職業生涯最風光的時刻，超強的打擊表現讓他名利雙收，但接下來的下滑速度也很驚人。 聯合報系資料照片

2015年球季結束林智勝行使FA自由球員權利，順利轉戰中信兄弟，簽下3年合約，月薪120萬元寫下本土球員「薪」紀錄，另有900萬元激勵獎金，合約總值最高4500萬元。

來到中信兄弟第一年林智勝確實打出價值，敲出34轟、掃進107分打點，打擊率0.337，該年台灣大賽第3戰他單場3響砲寫紀錄，無奈兄弟2連勝後4連敗丟冠，隔年季末林智勝陷入「五虎將事件」、「冰風暴風波」，後來長期被「冰」，加上大小傷勢不斷，只在2019年打出一波高峰。

回顧林智勝在兄弟這6年期間，總計出賽399場，1322打數敲出388支安打，打擊率0.293，另有82轟、280分打點、14盜，數據還算不錯，如果不是受傷或被「冰」，成績應該不僅於此。

今年台灣大賽林智勝雖被列入28人名單，但只出賽2場獲得區區3打席，已經不是剛加盟兄弟的絕對主力球員了，球隊也不一定要靠他打天下就能奪冠。現在陣中年輕好手如雲，林智勝當然也知道自己在黃衫軍的處境，才會自請移出60人名單，尋求到其他球隊發展的機會，挑戰生涯300轟大紀錄，目前還差11轟。

當年的冰風暴事件，讓球員與球隊形成雙輸的的局面，但中信兄弟已經走出陰霾，林智勝在隊中已經沒有什麼舞台，轉隊尋求第二春可能會是較好的選擇。 聯合報系資料照片

即將滿40歲的林智勝能不能打？當然還能打，但無論去哪一隊或續留兄弟，他都必須有所認知，在年輕化的中華職棒，已不可能是經常先發的主力球員，更多時候得擔任代打角色；林智勝在兄弟這6年，代打累計39打數敲出9支安打，打擊率0.231，另有5轟、13分打點，代打開轟率頗高。

在花蓮舉行的關懷盃日前剛落幕，小球員心目中，林智勝和王威晨是最受歡迎的職棒球星，王威晨是目前中職當紅球星，球技正值巔峰，林智勝人氣依舊在，只是身手不復當年，職業生涯也進入倒數階段，「大師兄」的光環和商業價值還剩多少呢？