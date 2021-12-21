日職／火腿清壞帳大補外援 王柏融面臨空前競爭

日職球團補強向來迅速，季後各隊的新洋將名字一個一個浮出檯面，今年比較令人意外地是火腿，火腿在新監督「Big Boss」新庄剛志就任後，對於洋將戰力的補強較過去幾年積極不少，10月底球季例行賽結束到現在不過才1個月多一點的時間，火腿明年的洋將戰力就已幾近完備，不過這些新洋將也都是所費不貲啊。

如果要用一個字來形容今年的火腿，那應該就是「清」了。季中傳出中田翔霸凌學弟的新聞後，火腿火速將中田停賽，隨後將他無償交易到巨人，雖然沒有得到任何報償，但也直接清出了3億4千萬日幣的薪資空間，另外在季後更是對陣中3名本季表現不理想的主力球員，分別是西川遙輝、大田泰示及秋吉亮做出不續約的決定，其中西川的年薪為2億4千萬，大田為1億3千萬，秋吉則為5千萬日幣，火腿釋出這4人總共清出了7億6千萬日幣，用這些空出來的軍資金額度來補強洋將這塊，可說是綽綽有餘，畢竟火腿這幾年的洋將戰力實在差別隊太多了。

稻葉篤紀(右)及新庄剛志上任GM及監督後，火腿一改以往，迅速地大補洋將戰力，目前確定明年在陣的洋將已有6人。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

火腿在11月初宣佈補進今年在大聯盟底特律老虎還有出賽紀錄的努涅茲（Renato Nunez），現年27歲的努涅茲19年在金鶯時曾單季打出31轟及90分打點，主要守備位置為1壘或DH，合約為1年1億8千萬日幣年薪；12月初簽下198公分的投手龐塞（Cody Ponce），同樣也是27歲的龐塞，在19年入選世界12強棒球賽的美國代表隊，目前擁有2年的大聯盟資歷，他的年薪是1億日幣；3天後再度宣布補進投手甘特（John Gant），甘特有6年大聯盟資歷，本季仍有39場的出賽，其中有21場是先發，投球局數高達110局，成績是5勝11敗4.09防禦率，可說是現役的大聯盟主力球員，年薪當然也是最高的2億4千萬日幣；隔天火腿又公布另一名新洋砲，他是內野手艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara），跟其他新洋將相比，艾爾坎塔拉上次還在大聯盟打球已經是17年的事情了，不過他今年在巨人3A出賽71場，也有17轟、52分打點的成績，年薪為6千萬日幣；這4名新洋將的年薪總額為5億8千萬日幣，兩相加減後，火腿的軍資金還有1億8千萬的剩餘。

除了這4名新洋將之外，火腿先前也續留了羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）及台灣旅日球員王柏融2人，且與今年先發20場的費爾哈根（Drew VerHagen）洽談合約中，如果他也順利續留，那火腿新球季將有7名洋將同時在陣，這對於今年表現不佳，被以減半年薪的1年合約續留的王柏融來說，明年真的會不好過。

火腿也正與今年先發20場的洋投費爾哈根洽談合約中，如果他順利續留，那明年將會有7人以上的洋將戰力。 擷圖自日本火腿鬥士官方FB粉絲團

王柏融在19年加入火腿時，當年陣中沒有其他洋砲與其競爭；隔年球季好不容易火腿簽下之前效力巨人，曾打出8轟的畢亞努耶瓦（Christian Villanueva），沒想到他出賽54場，196個打席只打出4轟及19分打點，打擊率為2成20，與王柏融出賽52場，95個打席的2成07打擊率、2轟、9分打點相比也沒好到哪去，季後未獲續約；今年火腿以4千萬日幣年薪找來的羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)，在帶動氣氛上很在行，可惜場內的打擊表現也不理想，出賽50場，125個打席只有6轟及12分打點，打擊率甚至不到2成，反倒是王柏融打出日職生涯最佳的9轟及48分打點，季後羅德里奎茲自然得另找工作。

即使王柏融今年打出日職生涯年，但這種成績就洋砲來說是完全不合格的，但火腿在「壽司男」雷雅德（Brandon Laird）離隊後，這幾年對於洋砲的補強不甚積極且十分失敗，兩相比較之下，王柏融這幾年的成績還算是令人有期待感的(當然合約還沒走完也是原因)，再加上他不需要重新適應日本及北海道的生活，因此獲得續約1年的機會，不過火腿在Big Boss上任後展開前所未有的洋將大補強，其中還包括2名曾打過大聯盟的野手，他們將成為王柏融能否常駐一軍的最大勁敵，而明年一軍洋將的登錄名額會不會恢復回4人，也是王柏融上一軍的一大關鍵，在新的一年將面臨洋將名額、競爭對手及自身表現的許多考驗，只能說王柏融明年真的要更加努力了。