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中職／邱丹拿到首座金手套獎 特別向天上的阿嬤致敬
樂天桃猿隊21歲外野手邱丹，生涯3年首次站穩先發，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「很感謝阿嬤，沒有她就沒有我。」
邱丹出身高雄市普門中學青棒隊，2018年中職選秀會第3輪被Lamigo桃猿隊選中，今年出賽102場，在186次守備機會未有任何失誤。
他說：「小時候在高雄都跟著阿嬤，和她相處較多，念國中時，阿嬤過世了。」
邱丹很感謝阿嬤過去的照顧，他表示，得知拿到金手套獎時，有在心裡向阿嬤說一下，等到秋訓結束會回高雄，現在還沒辦法回去。
邱丹曾在高三時，拿過木棒聯賽最佳9人獎，今年是棒球生涯第2次獲獎，他很客氣認為，從進入猿隊3年的成績看來，自己不算及格，不過今年還OK。
邱丹表示，第1次拿到職棒獎項會緊張，其實只對團體獎項有企圖心，棒球是團體運動，個人獎無法代替團體，感謝教練團的指導。
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