中職／林靖凱「打」出唯一滿分嚇到 進步獎看好吳承諭

今年最佳九人、金手套的唯一滿分上榜者，出現在統一獅隊林靖凱的最佳二壘手獎項，他看到榜單開出也嚇到。回顧今年的打擊蛻變，林靖凱認為進步的關鍵，從去年下半季就埋下種子。

林靖凱今年雙料獲獎，金手套為蟬聯，最佳九人則是首度獲獎，且全部41張票都把5分票給了他，成為今年唯一考了滿分的選手。

「我嚇到，看到滿分滿驚訝的。」林靖凱本季在打擊的成長有目共睹，以3成03打擊率敲出135支安打，排名安打榜第2，只輸給中信兄弟隊王威晨，也因此獲得一致認同；他也坦言，去年大家比較不看好他的打擊，今年可以用打擊讓大家信服，自己也覺得滿開心。

被問到今年何以有這樣的成長，林靖凱說：「我覺得不只是今年，去年上半季打不好，從下半季到總冠軍賽、再到春訓，一直在尋找自己不好的地方，今年也滿開心自己可以達到這樣的成績。」

隊友陳傑憲為兩屆安打王，今年林靖凱的安打數還超越他，他也有小小的成就感，但也說：「那是傑憲剛好今年有傷，還有家裡的事，不然他應該會超越我。」

林靖凱同時入圍最佳進步獎，他認為隊友吳承諭贏面較大，「承諭去年比較少在一軍出賽，今年是球隊很重要的中繼投手，我覺得他贏面比較大，我小小的進步而已，他進步比較大。」他看到入圍名單有自己還嚇到，「怎麼會有我，打擊算是有進步啦！守備也沒進步到哪裡。」