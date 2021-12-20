中職／江坤宇獲獎感謝黃泰龍 希望還有機會一起練球

中信兄弟隊游擊手江坤宇生涯第3年，首次同時包辦最佳九人獎、金手套獎，短暫休息後就要開始投入訓練、備戰新球季，他笑說：「已找好訓練場地，1月開始熱身，也和內野教練黃泰龍約好，不知他會不會來。」

黃泰龍最近被傳聞將轉戰富邦悍將隊，目前未有進一步消息，江坤宇表示，進入兄弟隊後，黃泰龍對他幫助很大，江坤宇已約好一起練球，希望他會出現。

中職本季只有江坤宇、許基宏全勤出賽120場，江坤宇說：「疲勞程度一定會有，一開始沒想過會全勤，這是自己想達成的目標的目標，累了不能休息。」

江坤宇已設定明年目標，就是競爭安打王、打擊王，他也強調和王威晨、陳傑憲「還差很多」，要學習兩位前輩對戰投手的感覺，他們都是不會被投手輕易解決的打者。

江坤宇和好友林靖凱都獲最佳九人獎、金手套獎，他說：「我們不太會講肉麻的話，就在內心恭喜。」