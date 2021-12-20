中職／林益全早3年拿到最佳DH 明年想返三壘是認真的

生涯已經獲獎無數，林益全今年還是有沒拿過的獎項到手，拿下最佳指定打擊獎，他也直言有點出乎意料，「真的沒想到，DH，本來是預期3年後再看有沒有機會來爭取。」他喊話明年仍期望可以扛起守備，包括三壘。

林益全今年的成績實際上處於生涯低點，以打擊率2成86中斷菜鳥年起連12年打擊率3成以上，111支安打則順利推進連13年百安，為史上第一人，仍足夠讓他在最佳DH位置上勝出。

「真的是有點出乎意料之外。」林益全表示，他對身體狀況有信心，原本預設3年後才會卸下守備，「當然每個球隊有各自戰力考量，剛好我今年打DH比較多，提前拿到這個獎。」

明年給自己的期待，依然是要正常上場守備，林益全說：「以這個為目標，三壘也可以，看教練安排和戰力考量。」

被追問是否認真？他回應：「沒有開玩笑啊！叫我守外野，我也要去啊！」林益全解釋，球員每年遇到的狀況都不一定，也可能是年輕球員遇到守備低潮，如果自己可以多負擔一個守備位置，對球隊也更有調度空間，「不要因為年紀被侷限只能一壘或DH，以我目前身體狀況，要我守哪裡我都可以。」

林益全生涯初期守過二壘、三壘、游擊，最後一次在三壘亮相為2013年義大犀牛隊時期，但他透露，「只是比賽沒守，賽前練習一直都有在練，現在叫我回去守，我也覺得沒問題。」

此際也是他13年來首度「自由」，不隸屬於任何一支球隊，林益全行使自由球員權利，不排除任何可能性，但也仍期望留在悍將隊，與隊友一起完成未竟目標。

林益全表示，對於下一份合約，現在還在討論中，自己的心情沒有什麼不一樣，「其實不要把他想成自由球員，我覺得就是活絡市場，老讓環境可以更好。」