中職／「爸爸生愛棒球的心給我」 王威晨安打王感觸深

王威晨今年經歷父喪，仍以強大的心理素質站上球場，今年帶回金手套、最佳九人三壘手及安打王，其中以安打王感觸最深，有向父親王光輝致敬的感覺，「父親在生病期間，都還是關注我的比賽，用他最大的力量傳訊息給我，都沒有改變。」

王威晨今年在安打榜上很早就處於獨走狀態，最終以159安帶回安打王，不計盜壘王，這是他生涯首座真正的打擊獎項。

「安打王感觸比較深一點，因為爸爸第一年就是拿到打擊王。」王威晨坦言，這座獎項對他意義重大，「拿到攻擊獎項，很像向爸爸致敬，有一起在這個聯盟拿到攻擊獎項，感覺很不可思議。」他期望未來可以追平他，甚至超越父親，「希望他可以為我感到榮耀、開心。」

王光輝的身體在去年底就拉警報，年初狀況已經不太好，但王威晨今年持續在場上展現好表現，在辛苦的一季如何讓自己堅強？

王威晨首先謝謝家人，今年只因父喪請了兩次假，「家裡人都是運動員、都打棒球，很希望我可以趕快回到場上，擔心時間久了、感覺不見了、跟不到節奏，心理上又調適不回來，會更難去面對這個舞台。」

他也感性提到，「父親在生病期間，都還是關注我的比賽，用他最大的力量傳訊息給我，都沒有改變。」他坦言當時確實煎熬，「我其實沒有經歷過太大的親人離世，沒想到比較長大後第一次遇到就是父親，那時真的很困難去調適心理。」

他感謝球團的支持以及身邊的隊友，「謝謝我可愛的隊友，不會有人不敢跟我說話。」王威晨說：「最重要是謝謝我爸，生了一個愛棒球的心給我，趕快回到場上面對比賽，可以把一點煩惱忘掉，也告訴自己不要太困在裡面。」