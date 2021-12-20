中職／郭天信對陳子豪說抱歉 誓言明年讓人心服口服

味全龍隊21歲外野手郭天信生涯首季包辦最佳九人獎、金手套獎，今天在年度頒獎典禮會場表示，對金手套獎較有自信，拿到最佳9人獎有些意外。

他說：「自己會看一些文章，對陳子豪學長有點不好意思。」

郭天信本季出賽112場，打擊率3成08在全聯盟排名第5，也是龍隊最高，整季278個守備機會只有3次失誤，守備率9成89。

他表示，本來就對最佳九人獎沒有想法，朋友打電話給他才知得獎， 很意外也很開心，因為不知自己成績是不是夠突出，學長（陳子豪）成績較好。

郭天信表示，進入中職第一年，強度比自己原來想像更高，希望明年可以維持一樣的成績，不要出現大起大落，「明年球季會扎實拿到最佳九人獎，讓人心服口服。」

菜鳥球季拿到兩大獎，郭天信強調要感謝父母，從小就很支持他打棒球，父親在他獲獎時沒講什麼，不過感覺老人家很開心。