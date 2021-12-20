中職／大巨蛋門票多少願意買單？ 網友喊假日2000被打槍

昨（19日）中信兄弟在南港中國信託園區舉辦球迷感謝祭，其中有象迷到場舉牌許願「想在大巨蛋拋彩帶」，兄弟領隊劉志威也回應希望明年季後賽能在大巨蛋舉行。今天則有網友以「大巨蛋一張票多少你會買單進場？」為題發文，底下網友大多提出1000元左右是合理的價格。

有網友在PTT發文，表示自己目前看一場球大概花費250至350元，和電影票差不多，總冠軍賽時1000多都還可以接受，「但如果在巨蛋球場，不太可能開這樣的價錢。大巨蛋一張票多少你會買單進場？」

多數網友認為1000元上下是可接受的價格：「現在例行賽最貴600，巨蛋1000差不多」、「平日1000左右覺得還ok，但也沒辦法每場都看」、「平日700，假日1300」、「假日內野1000-1500、外野500-1000之間」。

有網友提出可以日本巨蛋票價為例，效法日本職棒依座位視野不同，將票價劃分得更細。其他網友也因此貼出東京巨蛋座位價目表，提到日本的消費水平比台灣高出許多，但日職票價最便宜的只要1700日圓（約新台幣418元），大巨蛋例行賽喊價1500元以上實在不合理。