快訊

愛孩子卻看不到細節？ 作家分析王力宏文章「最嚴重問題」

北市女採檢陽性疑本土個案 羅一鈞：懷疑檢體出問題將等三採

中職／大巨蛋門票多少願意買單？ 網友喊假日2000被打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
許多北部棒球迷「敲碗」要在大巨蛋看中華職棒。本報資料照片
許多北部棒球迷「敲碗」要在大巨蛋看中華職棒。本報資料照片

昨（19日）中信兄弟在南港中國信託園區舉辦球迷感謝祭，其中有象迷到場舉牌許願「想在大巨蛋拋彩帶」，兄弟領隊劉志威也回應希望明年季後賽能在大巨蛋舉行。今天則有網友以「大巨蛋一張票多少你會買單進場？」為題發文，底下網友大多提出1000元左右是合理的價格。

有網友在PTT發文，表示自己目前看一場球大概花費250至350元，和電影票差不多，總冠軍賽時1000多都還可以接受，「但如果在巨蛋球場，不太可能開這樣的價錢。大巨蛋一張票多少你會買單進場？」

多數網友認為1000元上下是可接受的價格：「現在例行賽最貴600，巨蛋1000差不多」、「平日1000左右覺得還ok，但也沒辦法每場都看」、「平日700，假日1300」、「假日內野1000-1500、外野500-1000之間」。

有網友提出可以日本巨蛋票價為例，效法日本職棒依座位視野不同，將票價劃分得更細。其他網友也因此貼出東京巨蛋座位價目表，提到日本的消費水平比台灣高出許多，但日職票價最便宜的只要1700日圓（約新台幣418元），大巨蛋例行賽喊價1500元以上實在不合理。

大巨蛋 日本 票價 電影

相關新聞

中職／林益全唯一3次年度MVP 德保拉有機會成2連霸第6人

中職年度MVP將在今晚頒獎典禮上揭曉，入圍名單包括中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克、樂天桃猿隊朱育賢，競爭相當激烈，德保...

中職／想復出？43歲彭政閔拚了！兄弟二軍秋訓「跑起來」

休賽季期間，球員都在練些什麼呢？熱愛拍片的棒球迷「漁夫大」近期以鏡頭記錄下了中信兄弟二軍球員秋訓的過程，影片中卻驚見農場主管「恰恰」彭政閔也汗流浹背地跟著球員一起體能訓練，令網友直呼「好想陪跑」。

日職／看令和怪物飆速好羨慕 羅德大學長哀號：我想投150公里

有「令和怪物」之稱的羅德隊投手佐佐木朗希球速驚人，曾經在高中時期投出過163公里的速球，進入職棒後也保持著傲人球威，不只是吸引到球迷們的目光，更讓同隊的前輩自嘆弗如。

日職／莫尼洛、宋家豪年薪接連破億 育成洋將最強典範

效力東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今年不僅以63場出賽超越郭源治的61場（1988年），締造台灣投手在日職單季出賽最多場的紀錄，而且明年薪水預估從4,725萬成長到1億1,000萬日圓，成為樂天隊史

中職／大巨蛋門票多少願意買單？ 網友喊假日2000被打槍

昨（19日）中信兄弟在南港中國信託園區舉辦球迷感謝祭，其中有象迷到場舉牌許願「想在大巨蛋拋彩帶」，兄弟領隊劉志威也回應希望明年季後賽能在大巨蛋舉行。今天則有網友以「大巨蛋一張票多少你會買單進場？」為題發文，底下網友大多提出1000元左右是合理的價格。

中職／會長暖心條款3人受惠 德保拉可望以31萬成獎金王

中職年度頒獎典禮就在今晚，今年在疫情賽季之下產生特別規定，洋將無法出席領獎，獎金不需打對折，中信兄弟隊德保拉若奪年度MV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。