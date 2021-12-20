中職／林益全唯一3次年度MVP 德保拉有機會成2連霸第6人

中職年度MVP將在今晚頒獎典禮上揭曉，入圍名單包括中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克、樂天桃猿隊朱育賢，競爭相當激烈，德保拉若能擊敗另兩位好手，將是史上第6位完成2連霸的球員，也是隊史第2人。

中職1990年開打至今，已產生28位年度MVP（1993年開始設立獎項），樂天桃猿隊包辦7次最多，獅隊6次排名第2，富邦悍將隊前身義大犀牛、興農牛隊合計也有6次，兄弟則有5次。

另外4次年度MVP紀錄，誠泰COBRAS包辦兩次，味全龍、中信鯨隊各1次。

中職過去連續兩季奪下年度MVP的球員是兄弟隊陳義信（1993、94年）、獅隊郭進興（1995、96年）、誠泰隊林恩宇（2005、06年）、犀牛隊林益全（2013、14年）、猿隊王柏融（2016、17年）。

林益全2009年從興農牛隊展開中職生涯，成為史上首位拿下年度MVP和新人王的野手，2013、14年再度獲獎，成為唯一拿過3座年度MVP的球員。

史上共有6人拿過兩座年度MVP，除了5位連續兩季獲獎的球員之外，退役洋投凱撒1997、2004年分別在龍隊、獅隊奪下年度MVP，寫下在不同球隊得獎的罕見紀錄。