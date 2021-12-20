快訊

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

台灣恐缺電 台積電增建先進製程晶圓廠日本成另一選項？

中職／林益全唯一3次年度MVP 德保拉有機會成2連霸第6人

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
林益全2009、2013、2014年三度奪獎，成為唯一拿下三座年度MVP的球員。 聯合報系資料照
林益全2009、2013、2014年三度奪獎，成為唯一拿下三座年度MVP的球員。 聯合報系資料照

中職年度MVP將在今晚頒獎典禮上揭曉，入圍名單包括中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克、樂天桃猿隊朱育賢，競爭相當激烈，德保拉若能擊敗另兩位好手，將是史上第6位完成2連霸的球員，也是隊史第2人。

中職1990年開打至今，已產生28位年度MVP（1993年開始設立獎項），樂天桃猿隊包辦7次最多，獅隊6次排名第2，富邦悍將隊前身義大犀牛、興農牛隊合計也有6次，兄弟則有5次。

另外4次年度MVP紀錄，誠泰COBRAS包辦兩次，味全龍、中信鯨隊各1次。

中職過去連續兩季奪下年度MVP的球員是兄弟隊陳義信（1993、94年）、獅隊郭進興（1995、96年）、誠泰隊林恩宇（2005、06年）、犀牛隊林益全（2013、14年）、猿隊王柏融（2016、17年）。

林益全2009年從興農牛隊展開中職生涯，成為史上首位拿下年度MVP和新人王的野手，2013、14年再度獲獎，成為唯一拿過3座年度MVP的球員。

史上共有6人拿過兩座年度MVP，除了5位連續兩季獲獎的球員之外，退役洋投凱撒1997、2004年分別在龍隊、獅隊奪下年度MVP，寫下在不同球隊得獎的罕見紀錄。

中職 林益全 德保拉

延伸閱讀

中職／衛冕軍想要FA戰力 林威助：不只一位

中職／林益全無懼批判聲：提FA是艱難選擇

中職／官大元、林益全正式加入 自由球員「4+2」很熱鬧

中職／林益全13年年資首提FA 下份合約期待保障與尊重

相關新聞

中職／想復出？43歲彭政閔拚了！兄弟二軍秋訓「跑起來」

休賽季期間，球員都在練些什麼呢？熱愛拍片的棒球迷「漁夫大」近期以鏡頭記錄下了中信兄弟二軍球員秋訓的過程，影片中卻驚見農場主管「恰恰」彭政閔也汗流浹背地跟著球員一起體能訓練，令網友直呼「好想陪跑」。

日職／看令和怪物飆速好羨慕 羅德大學長哀號：我想投150公里

有「令和怪物」之稱的羅德隊投手佐佐木朗希球速驚人，曾經在高中時期投出過163公里的速球，進入職棒後也保持著傲人球威，不只是吸引到球迷們的目光，更讓同隊的前輩自嘆弗如。

中職／會長暖心條款3人受惠 德保拉可望以31萬成獎金王

中職年度頒獎典禮就在今晚，今年在疫情賽季之下產生特別規定，洋將無法出席領獎，獎金不需打對折，中信兄弟隊德保拉若奪年度MV...

日職／莫尼洛、宋家豪年薪接連破億 育成洋將最強典範

效力東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今年不僅以63場出賽超越郭源治的61場（1988年），締造台灣投手在日職單季出賽最多場的紀錄，而且明年薪水預估從4,725萬成長到1億1,000萬日圓，成為樂天隊史

中職／林益全唯一3次年度MVP 德保拉有機會2連霸第6人

中職年度MVP將在今晚頒獎典禮上揭曉，入圍名單包括中信兄弟隊德保拉、統一獅隊布雷克、樂天桃猿隊朱育賢，競爭相當激烈，德保...

中職／進軍大巨蛋！象迷許願 球團有心

「台北象迷想要大巨蛋。」中信兄弟隊昨天在南港中信金融園區舉辦封王感謝祭，吸引近萬名球迷，其中有人舉起看板，許願在大巨蛋拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。