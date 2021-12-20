日職／看令和怪物飆速好羨慕 羅德大學長哀號：我想投150公里

有「令和怪物」之稱的羅德隊投手佐佐木朗希球速驚人，曾經在高中時期投出過163公里的速球，進入職棒後也保持著傲人球威，不只是吸引到球迷們的目光，更讓同隊的前輩自嘆弗如。

根據日本媒體「スポーツ報知」報導，今年32歲的羅德投手唐川侑己，在2021賽季因為輕微疝氣出現脖子痛的症狀，讓他一度離開一軍戰線。不過最終還是留下38場出賽、4勝2敗22中繼，防禦率2.72的成績，是羅德隊倚重的牛棚投手，日前也和球團簽下新合約，年薪升到9500萬日幣（約相當於新台幣2321萬）。

唐川表示，未來除了想繼續替球隊貢獻之外，另一個目標則是希望能夠投出超過150公里的球速。他說「我還沒投過150公里的球，就算只有一次也好，還是想投投看。今年有一球測到149公里，就只有一球」。唐川還指出，因為佐佐木朗希能投160公里，讓他自己在講這個目標時，感到有些不好意思。

唐川侑己在2007年的選秀會中，以第一指名加入羅德隊，今年已經是他第14個球季。過去在高中時期，唐川最快飆出過148公里的球速，但在進入職棒後改走技巧派路線，有的球季均速甚至不到140公里，不過靠著出色的控球與變化球混搭，仍相當具有壓制力。近年來他轉任中繼投手，是羅德勝利組牛棚的一員大將。