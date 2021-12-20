中職／想復出？43歲彭政閔拚了！兄弟二軍秋訓「跑起來」

休賽季期間，球員都在練些什麼呢？熱愛拍片的棒球迷「漁夫大」近期以鏡頭記錄下了中信兄弟二軍球員秋訓的過程，影片中卻驚見農場主管「恰恰」彭政閔也汗流浹背地跟著球員一起體能訓練，令網友直呼「好想陪跑」。

影片如實地記錄了兄弟二軍球員平時體能訓練的過程，不僅要在外野草地衝刺、接球，結訓日的傳統還得沿著附近的街道跑完全程約6公里。過程中除了可看見氣喘吁吁但仍不忘對著鏡頭微笑打招呼的球員，二軍總教練林明憲也騎著腳踏車、投手教練王建民則是溜著滑板車，輕鬆寫意地跟在一旁。

影片後半段也有彩蛋，只見遠方出現一個略顯圓潤的身影，原來是已43歲的農場主管彭政閔親自下馬「跑起來」！讓球迷紛紛留言「我想知道在哪跑步可以巧遇恰哥」、「陪跑我可以喔」、「恰恰要復出了嗎」。