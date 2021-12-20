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中職／會長暖心條款3人受惠 德保拉可望以31萬成獎金王
中職年度頒獎典禮就在今晚，今年在疫情賽季之下產生特別規定，洋將無法出席領獎，獎金不需打對折，中信兄弟隊德保拉若奪年度MVP，將以31萬成為今年獎金王。
年度頒獎典禮今晚在台北萬豪酒店登場，最受矚目的3大獎年度MVP、最佳新人、最佳進步獎即將開獎，但勢必有得主只能透過影片，跨海發表感言。
今年因疫情一度停賽近2個月，導致賽季打到12月1日才落幕，而頒獎典禮又隔了快3周才登場，考量洋將思鄉心切，過去中職規定未親自出席領獎則獎金減半，會長蔡其昌決定動用特別條款，洋將改以錄影方式發表感言取代，仍可領到全額獎金，德保拉、布雷克、豪勁都受惠。
德保拉的防禦率王（10萬）、奪三振王（8萬）、最佳九人投手獎（3萬），已累積21萬，若再加上今晚有機會到手的年度MVP，若循以往規定只能領到15.5萬，但今年在「暖心條款」之下可完整領到31萬；布雷克為勝投王，獎金10萬，豪勁的金手套投手獎為2萬。
年度MVP入圍名單有德保拉、布雷克、朱育賢，朱育賢為全壘打王（10萬）、打點王（10萬），合計20萬，而年度MVP的獎金10萬，將決定誰是今年的獎金王，德保拉被看好將成史上第一位完成MVP二連霸的洋將，可望以31萬成為今年獎金王。
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