日職／莫尼洛、宋家豪年薪接連破億 育成洋將最強典範

效力東北樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今年不僅以63場出賽超越郭源治的61場（1988年），締造台灣投手在日職單季出賽最多場的紀錄，而且明年薪水預估從4,725萬成長到1億1,000萬日圓，成為樂天隊史第1位年薪破億的育成選手。

宋家豪在NPB一路走相當不容易，2015年底他和樂天簽下育成合約，到了2017年季中才轉為正式支配下選手。前3年他的年薪都只有440萬日圓，經過多年的努力之後不僅身價破億，也已經成為樂天陣中不可或缺的牛棚大將。

跟軟銀、巨人等球團相比，樂天雖然在育成方面的成效並不突出，不過培養出一個宋家豪，稱得上是近年來日本職棒育成出身外籍洋將的成功典範。

在宋家豪之外，日職還有哪些代表性的育成出身洋將呢？

莫尼洛（Liván Moinelo）

古巴左投莫尼洛2022年年薪可望突破2億日圓，將是身價最高的育成出身洋將。 擷圖自軟銀銀行鷹官方推特

軟銀的古巴左投莫尼洛堪稱最強，也是身價最高的育成出身洋將。莫尼洛19歲就參加第一屆世界12強，在打完2017年經典賽之後就以育成選手的身分加盟軟銀鷹，當時他也不過才22歲。5月入團之後他在二軍表現出色，因此很快就在6月中改登錄為正式支配下選手。然而儘管如此，當時年薪也不過才2,000萬日圓。經過多年的打拼之後，莫尼洛比宋家豪早一年達成年薪破億，2021年來到1億5,000萬。與軟銀的5年合約到期之後一度傳出他將從2022年起轉戰大聯盟，不過日本媒體報到莫尼洛最終仍將與軟銀續約，年薪更將漲到2億5,000萬日圓。

莫尼耶洛在軟銀5年出賽226場，貢獻了129個中繼點，通算防禦率2.29、被打擊率0.173，都是相當優異的成績。從他加入的2017年，軟銀就開啟日本一的四連霸，貢獻度可見一斑。

馬丁尼茲（Raidel Martinez）

說到這兩年日職最強守護神非前阪神虎隊的蘇亞雷斯（Robert Suarez）莫屬，不過中日龍隊的古巴投手馬丁尼茲其實也不容忽視。馬丁尼茲最近2年都超過20次救援成功，NPB生涯累積了21次中繼成功、52次救援成功，防禦率2.63，中日龍最近兩年能構築中央聯盟數一數二的牛棚陣容，他絕對是關鍵要角。

馬丁尼茲與莫尼耶洛一樣，都是代表古巴隊打完2017年經典賽之後赴日，不過馬丁尼茲直到2018年才登錄為正式支配下選手，2019年才在一軍站穩腳步，2020年開始成為中日龍守護神。當年球季他締造球團史上最快的161公里速球，以及連續24局奪三振的央聯紀錄。

馬丁尼茲今年年薪6000萬日圓，與中日龍的合約今年到期，雖然明年可能還無法破億，不過成為育成億圓男也將是指日可待。

佛蘭斯亞（Geronimo Franzua）、梅西迪斯（C.C.Mercedes）

2018年從育成升上正式選手的代表性例子還有廣島鯉魚隊的佛蘭斯亞（Geronimo Franzua）以讀賣巨人隊的梅西迪斯（C.C.Mercedes），兩人都是左投，也都出身自多明尼加。

佛蘭斯亞2018年5月升為正式選手，8月就拿下單月MVP，貢獻19次中繼成功、防禦率1.66的優異成績，是廣島拿下三連霸的功臣。過去兩年雖然表現下滑，不過仍然平均出賽60場，是廣島倚重的中繼左投。可惜今年他在在一軍僅僅出賽8場防禦率高達9.53，續約與否尚不確定，即使續約也勢必難逃從4,000萬日圓大減薪的命運。

梅西迪斯則從2018年開始成為巨人隊的主力先發，4年累積24勝21敗、防禦率3.13，單季最多勝是2019年的8勝，還沒有單季大爆發的表現，不過身價逐年成長，今年從1,100萬大漲4倍到達4,000萬日圓。今年對他而言，雖然巨人隊無法達成央聯三連霸，不過他幫助母國多明尼加拿下東京奧運銅牌，是另外一個重大收穫。梅西迪斯已經確定續留，7勝5敗、防禦率3.77的表現，年薪可望從4,000萬日圓獲得調升。

巴提斯塔（Xavier Batista）

巴提斯塔在2016年以育成選手合約加盟廣島鯉魚隊，2017年6月才轉為支配下選手，並和球團直接簽下6年長約。他在2018-2019連續兩年超過單季25轟，是廣島鯉魚隊三連霸時期的重要洋砲，最高年薪來到4,000萬日圓。不過巴提斯塔卻因2019年季中藥檢未過，遭到日本職棒官方禁賽6個月的處分，隨後並被廣島隊宣布解約，無法續寫在NPB的育成傳奇。