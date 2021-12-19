中職／去年挫敗印象深 陳子豪克服「6亞」陰影

中信兄弟隊陳子豪扛過「7年6亞」壓力，今年終於享受到封王果實，滋味更加甜美，他也坦言今年總冠軍賽開打前，因為又遇上統一獅隊，生出「我們會不會贏他們？」的自我懷疑，但最終的結果是克服壓力，在今天南港中信金融園區的封王感謝祭與球迷相會。

兄弟過去7年、6次挑戰總冠軍賽失利，陳子豪全數參與，今年則在總冠軍賽第三戰敲出致勝三分砲，幫助球隊以直落四掃除陰霾，他說：「畢竟是經歷過6亞，拿到這個冠軍很開心，球迷應該比我們更開心。」

談到最可惜的一次，陳子豪認為是去年在3勝1敗的狀況下遭到獅隊逆轉，他說：「已經拿到3勝，結果輸掉一場後，就有『又要輸』的感覺，最後讓人家拋彩帶，很懊惱沒有把握住。」今年總冠軍賽開打前，陳子豪也再次感受到壓力，輸球的印象又冒了出來，還好在第一場拿下來之後，一切都順了。

明年球季陳子豪後若能再累積一年年資，將取得自由球員資格，將是中職自2013年開放高中選秀以來，第一位投入自由市場的高中球員，陳子豪雖然有大致了解狀況，但主要仍交給經紀公司處理，「我還是想留在這支球隊，更何況是明年球季後，還是先幫助球隊贏球，不會想那麼遠」。

今年球季陳子豪敲出107支安打，包括14轟，打擊率2成76，在最佳外野手獎擦身而過，以53分輸給郭天信的58分，未能擠進前三，但他很坦然地說：「人家就比我厲害，每一年都有機會，我明年再加油，我覺得他表現很好。」

對於生涯還沒拿過的打擊獎項，陳子豪更有野心，他說：「我對打擊很有信心，但都差人家一點，人家更好，就看季後一些訓練，怎麼發揮得更好。」今年球季陳子豪認為自己的選球有所成長，明年球季希望改進擊球的角度、高度。