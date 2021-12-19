中職／斜槓多一項出自傳 官大元：不只牛仔很忙

中信兄弟隊投手官大元今天參加在南港中信金融園區舉辦的封王感謝祭，不同的是，他的身分已是自由球員，但他認為心情上沒有太大落差，能夠跟球迷一起度過，「一直都很珍惜」。

今年球季後的官大元很忙碌，不僅行使自由球員資格，還陸續參加封王遊行、感謝祭以及明天的中職年度頒獎典禮，「斜槓」人生除了原本的花店老闆，還增加了作家一職，明年1月12日要出版自傳。

「不只牛仔很忙，老闆也很忙。」官大元笑說，自己球季後有太多事情要忙，因此在自由球員提出後，就全權交由經紀公司處理，也沒有太密切聯繫進度，「事情一件接一件，都排到1月去了。」