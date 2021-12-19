關懷盃／卑南國中2連霸 黃宇昇克服一局爆有心訣

關懷盃棒球賽青少棒組由台東卑南國中完成二連霸，冠軍賽演出先發6局無失分的黃宇昇取得投手獎，教練黃貴裕點名他最大的成長在於心理素質，過去容易一局爆；黃宇昇透露自己的心訣，就是把比賽當遊戲去投。

冠軍賽戰況一面倒，卑南國中以11：0提前在6局擊敗三民國中，黃宇昇共用75球，6局被敲2安打、無失分，送出4次三振。

黃貴裕表示，黃宇昇在3個盃賽之間進步很多，「之前容易怯場、一局爆，現在準確度提升很多，不像之前會一局有兩、三個保送。」他對子弟兵的期許是繼續保持下去，「我們的目標是全國聯賽。」

黃宇昇也坦言，過去比賽時容易緊張，就容易出現保送、觸身球，「同學、教練都給我信心，自己也要加強自己。」隊友莊昊勳、邱彥祖也會鼓勵他，投手丘就是你一個人，把比賽當遊戲，你自己就是主力，帶著這樣的心態去投。

卑南完成2連霸，此行也是帶著信心前來，黃貴裕直指整體戰力打擊較優，「只要投手穩定，就比較有信心。」黃宇昇也說完全沒有壓力，「因為就是覺得還是會拿冠軍。」

黃貴裕期許陣中投手能投到140公里，點名好幾人都有機會，其中就包括了黃宇昇。9年級的黃宇昇目前最快球速135公里，被問到有沒有信心在畢業前投到140公里，毫不猶豫回答：「有！」