中職／巨蛋打球很享受 林威助期待踏上台灣的巨蛋
中信兄弟隊今天在南港舉辦的封王感謝祭，出現球迷呼喊對台北大巨蛋的需求，兄弟領隊劉志威也期待明年季後賽可以「開箱」，總教練林威助球員時期打過不少日職巨蛋，他也期待能夠踏上台灣的巨蛋，「會是滿光榮的事」。
林威助日職時期效力於阪神虎隊，曾到大阪巨蛋、東京巨蛋、札幌巨蛋等不同球場出賽，對於巨蛋的印象就是「享受」二字，他說：「大家都很期待台灣有個巨蛋，因為不受風雨影響，不管是球員、教練團甚至球迷，都會是非常享受的事情。」
阪神的主場甲子園球場有特產「濱風」，從右往左吹拂的風勢對左打的林威助來說不太友善，反而到了巨蛋沒有風勢影響，在打擊練習時就能「鏘鏘鏘」把球打上看台，林威助說：「在巨蛋裡面打球非常享受，從打擊練習就會覺得狀況不錯，滿舒服的。」
依台北大巨蛋的進度，最快恐怕也要到明年季後賽才能作為棒球賽事使用，林威助表示：「如果能夠早一點，不管是季後賽或是更前面，可以踏上我們台灣的巨蛋，也是滿光榮的事。」
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