關懷盃／三星國小5年3冠 陳宥瑞「復仇」豐田奪投手獎

宜蘭三星國小個頭不高卻超剽悍，今天先在4強賽以13：7擊敗台東卑南國小，冠軍賽再提前4局以11：0「扣倒」台東豐田國小，取得本屆關懷盃棒球賽冠軍，近5年拿下3冠。

冠軍賽由三星、豐田交手，雙方在中信盃才剛過招，當時陳宥瑞有登板、但內容不佳，今天負責此戰先發，投4局無失分，僅被敲3安打，取得冠軍賽勝投，也獲選國小組投手獎。

陳宥瑞表示，上次因為失誤太多輸給豐田，今天可以贏球很開心，負責此戰先發放輕鬆去投，不會感覺緊張。

教練黃郁翔則提到，當時因為盃賽密集、小選手感覺比較疲勞，「中信盃當時每場都有一點狀況，這次是機會都有把握住。」陳宥瑞從中信盃輸給豐田扳回一城，黃郁翔說：「他當時是有點失常，今天發揮正常水準。」

陳宥瑞的哥哥是目前就讀穀保家商的左投簡煜恩，黃郁翔指出，陳宥瑞的力量、球速、協調性都不錯，2年級就到球隊，加上家族棒球基因，雖然目前看起來個頭嬌小，但滿多學長都是升上國中後才開始長高，「現在先把基礎打好，對他未來比較有幫助。」

三星取得隊史第4冠、近5年第3冠，黃郁翔肯定小球員表現，每位選手都做好自己的工作，「來到關懷盃，讓這些孩子有目標和嚮往，這邊有很多球星，會激勵、鼓勵他們有些目標。」