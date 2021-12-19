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中職／去留未定感觸多 王勝偉坦言：睡不太好

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，王勝偉出席今天在南港中信金融園區舉辦的封王感謝祭。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，王勝偉出席今天在南港中信金融園區舉辦的封王感謝祭。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今天移師南港中信金融園區舉辦封王感謝祭，老將王勝偉上台時不忘自拍留念，他也表示，對於去留未定的狀態難免有感觸，也睡得不太好，「希望趕快有個結果」。

兄弟今年的60人保留名單將在明天遞交中職聯盟，王勝偉確定不在其中，對於可能卸下穿了14年的黃色戰袍，王勝偉坦言心中感觸很多，「待了這麼久，一定有感情，有不捨，當然睡得不是很好。」

中職預定21日正式公告各球團60人保留名單，對王勝偉有興趣的球隊最快也要屆時才能接觸，統一獅隊、富邦悍將隊內野深度不足，都有補強的理由，王勝偉表示，目前還沒從經紀公司那邊得到新訊息，但自己還是想要以球員的身分出賽。

今年出席兄弟的感謝祭，是否會是最後一次穿兄弟球衣亮相？王勝偉不把話說死：「都還有機會。」特別從關懷盃趕回來參加，王勝偉說：「就是抱持感謝球迷的心態，今年大家一起努力拿下總冠軍，要感謝球迷一路以來的支持。」

總冠軍直落四橫掃對手奪冠，王勝偉只能隨隊在旁加油，他說：「手也很癢、腳也很癢，心更癢。」從旁也看到學弟們快速成長，球技的展現來自學生時期或是二軍時跟著總教練林威助的鍛鍊成果，「有好的基礎，成長就很快」。

中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，王勝偉出席今天在南港中信金融園區舉辦的封王感謝祭。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊拿下今年中華職棒總冠軍，王勝偉出席今天在南港中信金融園區舉辦的封王感謝祭。記者許正宏／攝影

王勝偉 中職 富邦悍將

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